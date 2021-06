GT3 Cup: 18 Porsche 997 na grelha de Portimão | AutoSport

O Autódromo Internacional do Algarve recebe a segunda jornada da GT3 Cup, neste próximo fim de semana (12/13 junho). Estão inscritos 18 Porsche 997, um recorde para o troféu monomarca recentemente lançado. Serão mais 5 carros que na primeira ronda da competição.

O aumento do número de inscritos reflete o sucesso da competição promovida pela P21 Motorsport, na qual há a registar a chegada de mais um patrocinador, a Quinta da Pacheca, e com a particularidade de também fazer alinhar um carro com as suas cores.

“Já era expectável, mesmo antes da prova de Braga, que o número de pilotos interessados em correr na GT3 Cup iria aumentar, só que não houve tempo para preparar os carros e depois dessa primeira jornada a procura aumentou. E é com agrado que vamos receber agora 18 inscritos e apenas não ‘esgotamos’ os 20 carros adquiridos à Porsche GT Cup da Argentina, porque quatro deles não vinham totalmente prontos a correr e ainda há mais por concluir. Mas tudo indica que na terceira jornada da GT3 Cup, no mês de julho e de novo na pista de Portimão, teremos os 20 Porsche na grelha de partida”, explica José Monroy, manager da P21 Motorsport, confessando-se radiante com a evolução da GT3 Cup.

“Sempre considerei que era possível chegarmos a este número de participantes, atendendo à forma como a GT3 Cup foi delineada, mas claro que nada estava garantido, apesar de ser um projeto novo e diferente no panorama das corridas de velocidade em Portugal”, adiantou ainda Monroy. “Como nunca gostei de colocar as expetativas muito altas em tudo aquilo que faço, hoje sinto-me duplamente feliz ao ouvir os comentários dos pilotos, quer dos que correm quer dos que testaram o carro. As suas palavras enchem-nos de alegria e representam uma grande motivação, mas também um acréscimo de responsabilidade, em termos de futuro, para a equipa da P21 Motorsport”.

O consagrado e veterano Mário Silva (PRO) é a grande novidade na jornada de Portimão, a que se juntam também os estreantes João Parreira (GD), Alfredo Barros (AM) e ainda as duplas Francisco Cruz/Paulo Gonçalves (AM), Rui Mirita/Hugo Guimarães (GD), Miguel Caetano/João Posser (GD) e Hélder Moura/José Rocha (PRO/AM).

“Juntamente com o consagrado Mário Silva, damos as boas-vindas a um conjunto alargado de novos pilotos, uns com mais e outros com menos experiência, mas o importante é que, não tenho dúvidas, vão acrescentar, cada um à sua maneira, valor e competitividade à GT3 Cup”, acrescentou Monroy.

CLASSIFICAÇÃO DA GT3 CUP

Categoria AM

1º, Vasco Barros, 56 pontos; 2º, Manuel Fernandes, 53 3ºs, Luís Rocha e Diogo Rocha, 43; 5º, Mousinho Esteves, 37; 6º, António Pereira, 20.

Categoria GD

1º, Jorge Areia, 66 pontos; 2ºs, Pedro Branco e Pedro Sobreiro, 50; 4º, João Vieira, 40; 5º, José Oliveira, 36.

Categoria PRO

1º, José Rodrigues, 50 pontos; 2º, Francisco Carvalho, 49; 3ºs, Manuel Mello Breyner e Pedro Mello Breyner, 40; 5º, Carlos Vieira, 35.

PROGRAMA/PORTIMÃO

Sexta-feira (11 junho)

14h40/15h00 – Treinos Livres 1 (20’)

17h00/17h20 – Treinos Livres 2 (20’)

Sábado (12 junho)

09h00/09h20 – Qualificação 1 (20’)

13h20/13h40 – Qualificação 2 (20’)

17h00/17h25 – Corrida 1 (25’)

Domingo (13 junho)

09h30/09H55 – Corrida 2 (25’)

P21 GT3 Cup by imSim: Diogo Silva e Nuno Pinto vencem no Algarve

A segunda ronda da P21 GT3 Cup by imSim, competição virtual organizada pela Rquatro e pela imSim, no Autódromo do Algarve, voltou a ser caraterizada por muita competitividade, com Diogo Silva a vencer a primeira corrida e Nuno Pinto a segunda.

Na estreia da competição na pista de Portimão, Silva bateu Nuno Pinto e João Gurtner, sendo Manuel Alves o quarto e Bernardo Kolbe o quinto classificado final.

Nuno Pinto triunfou na segunda corrida e obteve a sua segunda vitória da época, superando Diogo Silva e Markes Mendes, que ocuparam os restantes lugares do pódio. Duarte Vieira terminou em quarto e Frederico Cruz em quinto.