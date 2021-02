GT3: As novas máquinas germânicas

Num momento difícil para o desporto motorizado, com vários projetos a serem repensados devido à pandemia e aos seus efeitos nos mercados, os GT3 continuam a passar sem grandes problemas por esta fase.

Criados em 2005 para completar a “escada” da SRO que já contava com os GT1 e GT2, os GT3 foram-se tornando num caso de sucesso, construído ao longo dos anos, graças à simplicidade do conceito e à força das competições-cliente. Os privados foram a força que levaram esta regulamentação até outros patamares e estamos numa fase em que este tipo de maquinaria será usada como classe principal de GT no IMSA, um passo que deverá ser seguido no WEC, além de serem usados no DTM como boia de salvação do campeonato alemão.

Com mais de 50 modelos já homologados para esta regulamentação, esperam-se novidades para breve com a chegada de novos modelos e os gigantes germânicos não podiam faltar à chamada.

Com o fim da Classe 1 do DTM e o virar das costas à Fórmula E no final de 2021, a categoria GT3 passará a ser o topo da competição automóvel no seio da BMW. O ciclo de vida do M6 GT3 chegou ao fim e a BMW Motorsport está desde o ano passado a desenvolver em pista o novo M4 GT3. A entrega dos primeiros carros aos clientes está previsto apenas para 2022, mas não está fora da equação que o carro da casa de Munique se estreie a correr ainda este ano em provas em que a homologação FIA GT3 não seja um requerimento (ndr: 24H SERIES, Nürburgring Langstrecken Serie, etc).

O actual 911 GT3-R tem como base o modelo 991 e por isso a Porsche já está a trabalhar numa versão GT3 do modelo 992, embora não haja uma data para o seu lançamento. Os novos regulamentos permitem o acesso a conceitos e componentes de outros modelos, como o RSR, o Cup ou o Clubsport, o que é do agrado dos engenheiros de Weissach. Está estimado que o desenvolvimento de um GT3 demora dois anos e para dar tempo aos seus clientes de amortizarem o último modelo, o novo Porsche da categoria GT3 deverá ganhar vida em 2023. Aliás, é essa a data que a Porsche dá para a chegada do novo carro aos seus clientes mais impacientes.