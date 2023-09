GT World Sprint Bronze Cup: Ramos e Chaves mantêm liderança do Campeonato | AutoSport

Difícil o fim-de-semana na Alemanha para Miguel Ramos e Henrique Chaves. Com muitas dificuldades no acerto do carro e problemas de motor, o melhor que conseguiram foi um 7º lugar na corrida de sábado e um 4º na de domingo.

Ainda que em ambas as corridas chegassem a estar com os olhos no pódio, o certo é que por uma ou outra razão tal não chegou a ser possível. Desde os treinos livres de sexta-feira que a dupla de pilotos portugueses, sentiu imensas dificuldades em acertar o carro para o circuito alemão.

Na qualificação de sábado, Henrique Chaves conseguiu fazer o 3º tempo na Bronze Class, mas durante a corrida sofreu muitos toques que foram complicando a sua prestação e quase no final, já com Miguel Ramos ao volante, um último toque dum McLaren, fez com que a passagem pela box fosse inevitável e com isso caíssem para o 7º lugar.

Já este domingo na qualificação para a Race 2, Ramos fez o 4º tempo e toda a corrida sempre com os olhos na luta pelos lugares do pódio, tendo inclusive conseguido subir para 3º com um excelente pit-stop. Na segunda parte da corrida e já com Chaves a bordo do McLaren #188, ainda que o jovem piloto português tudo tivesse feito para aguentar o 3º lugar, não conseguiu resistir tendo sido passado por um Audi e um Porsche, caindo para 5º. Mais tarde nas verificações técnicas após a corrida o Audi foi considerado ilegal e com isso o 4º lugar foi atribuído ao McLaren #188.

Miguel Ramos estava resignado no final da corrida: “Não foi realmente o nosso fim de semana. Tivemos muitas dificuldades em Hockenheim. Ontem foi pena aquela pancada que sofri do Krupinski quase no final, pois acho que tínhamos possibilidade de ainda chegar ao pódio. Com os problemas de motor e apesar de no Domingo termos melhorado, era impossível aguentar os Audi, os Porsche e os BMW. Foi uma anedota a forma como a organização fez o BOP, (balance of performance), para estas duas últimas corridas. Perdemos grande parte da nossa vantagem na tabela classificativa, mas ainda seguimos na liderança e está tudo em aberto para lutarmos pelo título da GT World Sprint Bronze Cup, daqui a 15 dias em Valência“. A duas próximas corridas da Sprint Cup, terão lugar no Circuito Ricardo Tormo em Valencia a 16 e 17 de setembro