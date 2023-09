GT World Sprint Bronze Cup, Miguel Ramos: “muito motivados para nos mantermos no topo…” | AutoSport

No regresso à competição após a pausa de cinco semanas no Verão, Miguel Ramos e Henrique Chaves estarão a bordo do McLaren #188 da Garage 59 em Hockenheim, para duas provas da GT World Sprint Bronze Cup.

A Sprint Cup está a correr muito bem para a dupla portuguesa. Duas vitórias nas duas corridas já disputadas, colocaram os dois pilotos na liderança provisória da tabela classificativa.

Segundo Miguel Ramos: “Em Misano estivemos muito bem. Duas vitórias nas duas corridas, e acima de tudo um ritmo muito forte desde a qualificação. Estamos confiantes num bom resultado agora na Alemanha. Estarão mais de 40 carros em pista, num circuito que gosto muito, rapidíssimo, com longas retas e alguns pontos interessantes de ultrapassagem com travagens muito fortes. Sabemos o que temos de fazer e estamos todos muito motivados para nos tentarmos manter no topo da Classificação provisória”.

Horário Previsto (C.E.T.) para Hockenheim I e Hockenheim II,

Sábado, dia 2 de setembro

09:50 – 10:15 Qualifying 1

14:00 – 15:00 Race 1

Domingo, dia 3 de setembro

09:55 – 10:20 Qualifying 2

14:35 – 15:35 Race 2