GT World Sprint Bronze Cup: dupla Vitória de Miguel Ramos e Henrique Chaves | AutoSport

Um fim de semana fantástico para a dupla de pilotos portugueses que acabam com a malapata das últimas corridas e venceram a GT World Sprint Bronze Cup de forma inequívoca. Duas corridas independentes que tiveram um denominador comum, a vitória de Ramos e Chaves na GT World Sprint Bronze Cup.

A Pole Position para a Race 1 de sábado foi conseguida por Chaves, cabendo-lhe a responsabilidade da partida e começando logo aí o domínio do McLaren #188. No Pit-Stop a equipa realizou um excelente trabalho e colocaram Miguel Ramos em pista no primeiro lugar onde se manteve até final, conseguindo a vitória e muito importante, o acabar com os azares que têm acompanhado o #188 desde o início da temporada.

Para a Race 2 deste domingo, coube a Miguel Ramos fazer a qualificação, tendo alcançado o 2º lugar e colocando assim tudo em aberto para a corrida da tarde. Ramos fez um stint ao seu melhor nível e entregou o carro a Chaves para a segunda parte da corrida, encostado ao então líder. O jovem Henrique Chaves, começou então a colocar uma forte pressão sobre o primeiro classificado, tendo conseguido passar para a liderança a cerca de quinze minutos do final e ganhar uma pequena vantagem, para se colocar a salvo de alguma reação.

Foi um Miguel Ramos muito contente que encontramos no final desta corrida de domingo, “foi um excelente fim de semana. Depois dos últimos azares, esta dupla vitória caiu muito bem. Tanto ontem como hoje, o nosso carro esteve perfeito e mesmo os pit-stop nos correram muito bem. Sabíamos que tínhamos o ritmo para vencer e limitamo-nos a cumprir na integra a estratégia que definimos para ambas as corridas. Tivemos no calor que se fez sentir em Itália, um adversário suplementar durante todo o fim de semana, o que tornou os nossos turnos de condução muito sofríveis”.

A próxima prova da Sprint Cup, terá lugar a 2 de setembro em Hockenheim na Alemanha.