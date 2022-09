GT World Challenge, Valência: Miguel Ramos sela título da classe Pro-Am na Sprint Cup | AutoSport

Miguel Ramos e o seu companheiro de equipa Dean MacDonald selaram o título do GT World Challenge Europe Sprint Cup na classe Pro-Am após a primeira de duas corridas da jornada de Valência no Circuito Ricardo Tormo. Os dois pilotos aos comandos do McLaren 720S GT3 nem terminaram a corrida no pódio, em resultado de um toque de um carro adversário perto do final da corrida, mas asseguraram uma margem de 18 pontos para os seus mais diretos adversários, que terminaram no terceiro lugar da classificação.

Após uma corrida de contenção, quando MacDonald estava ao volante e a menos de 15 minutos do final da primeira corrida de sprint do fim de semana, um toque com o Ferrari 488 GT3 #52 de Andrea Bertolini e caiu uma posição, terminando fora do pódio. Bertolini cruzou a linha em terceiro, deixando ainda assim, MacDonald e Ramos com uma margem de 18 pontos na liderança da classe, matematicamente impossível de bater somando os pontos ainda em discussão.

Christian Klien e Patryk Krupinski venceram a corrida da classe Pro-Am no McLaren 720S GT3 #111 da JP Motorsport, seguidos de Hugo Delacour e Cedric Sbirrazzuoli no Ferrari 488 GT3 #21 da AF Corse.

Na classe Pro, Dries Vanthoor e Charles Weerts também fecharam as contas da Sprint Cup e conquistaram o seu terceiro título consecutivo no GT World Challenge Europe ao terminarem no terceiro lugar da classificação na penúltima corrida da época em Valência.

Ulysse De Pauw e Pierre Alexandre Jean, aos comandos do Ferrari 488 GT3 #53 da AF Corse venceram a corrida à geral e na classe Silver, com a dupla do Audi R8 LMS evo II GT3 #11, composta por Simon Gachet e Christopher Haase no segundo posto, primeiros entre os Pro.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Foto: SRO/Patrick Hecq Photography