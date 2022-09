GT World Challenge Sprint Cup, Valência: Miguel Ramos e Dean MacDonald no pódio na corrida 2 | AutoSport

A dupla Patryk Krupinski e Christian Klien (McLaren 720S GT3) conquistou a segunda vitória do fim de semana da Sprint Cup da ronda de Valência do GT World Challenge Europe na classe Pro-Am do fim de semana, batendo os já coroados campeões Miguel Ramos e Dean MacDonald. Hugo Delacour e Cedric Sbirrazzuoli, aos comandos do Ferrari 488 GT3 da AF Corse, terminaram no terceiro posto.

Apesar do piloto português e o seu companheiro de equipa da Garage 59 terminarem no pódio, faltou o título de equipas na Sprint Cup. A Garage 59 perdeu para a AF Corse, com dois carros em pista, por apenas 0.5 pontos.

Na classe Pro, a equipa WRT encerrou a temporada da Sprint Cup, com os já campeões Charles Weerts e Dries Vanthoor em estilo espetacular, ao conquistar uma das mais dramáticas vitórias em corridas na história do GTWC, assegurando ainda o nono título à geral por equipas. Tendo assegurado a o título de pilotos na corrida 1, a dupla do Audi #32 fez duas ultrapassagens na última volta para vencer a corrida. Weerts ao volante aproveitou os pneus slick no piso molhado do circuito espanhol para ultrapassar Timur Boguslavskiy da Akkodis ASP e Aurelien Panis da Sainteloc Junior Team que tinham ainda os pneus de chuva. Uma estratégia que compensou aos homens da WRT que tinham entrado nos últimos 60 minutos de corrida no terceiro lugar, altura em que montaram os pneus de piso seco.

Na classe Silver, a vitória foi conquistada por Ezequiel Perez Companc e Fabian Schiller no Mercedes #90 da Madpanda Motorsport, batendo Manuel Maldonado e Nicolai Kjaergaard no McLaren #159 da Garage 59.

Foto: SRO/Patrick Hecq Photography