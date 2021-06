GT WORLD CHALLENGE: Ramos/Chaves vencem à classe | AutoSport

Alex Fontana/Ricardo Feller (Emil Frey Racing – Lamborghini Huracàn GT3 Evo #14) venceram a primeira corrida do GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort. Miguel Ramos/Henrique Chaves (Barwell Motorsport – Lamborghini Huracàn GT3 Evo) venceram na classe Pro-Am Cup, terminando no 18º posto da geral.

Raffaele Marciello/Timur Boguslavkiy terminaram no segundo posto, depois de terem feito uma boa recuperação e Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean no terceiro posto.

Filme da corrida:

Ricardo Feller saiu na primeira posição da largada para a corrida 1. O piloto do Lamborghini saiu melhor que toda a gente e manteve a liderança, com Ulysse De Pauw no segundo posto.

Feller garantiu uma vantagem de cerca de 5s que o colocou fora de perigo. Miguel Ramos aguentou a 24ª posição na largada, mas poucas voltas depois perdeu uma posição, que mais tarde, a cerca de 15 minutos da corrida, reconquistou com uma manobra vistosa, passando a liderar a classe Pro-Am Cup.

Antes da paragem para a troca de pilotos, Ramos passou para 23º, posição que entregou o carro a Henrique Chaves.

Com a janela de paragens ainda aberta, Chaves aproveitou e subiu duas posições, com alguns carros em dificuldade nesta altura da corrida.

Para Limpar os detritos da pista, a direção de prova foi obrigada a colocar a corrida sob Full Course Yellow e que provocou uma luta fantástica no final deste período. 4 pilotos lutavam, pelo 7º posto: Dries Vanthoor tentou passar Maro Engel, que seguia no 8º lugar, mas foi bloqueado por Christopher Mies (7º) que seguia mais lento, ainda com dificuldades para colocar velocidade depois do FCY. Mies ficou pressionado por Engel e Vanthoor ficou um pouco para trás. Engel passou por Mies e ocupou o 7º posto, com este último a perder mais duas posições logo a seguir, para Vanthoor e Frederic Vervisch e a ficou pressionado por Albert Costa que seguia em 11º. Mies estava claramente mais lento e Costa tentou por todos os meios ultrapassá-lo. A luta terminou com um toque entre os dois na reta da meta, com Costa a ter problemas no Lamborghini e seguir em frente na curva 1, ficando de fora do resto da corrida.

Durante o turno de Chaves, e com alguns carros a desistirem, o Lamborgghini #77 subiu ao 18º posto.

A luta entre Maro Engel (#6) e Dries Vanthoor (#32) não tinha ainda terminado, com o #32 a pressionar o #6 até à última volta da corrida, conseguindo Engel aguentar a 7ª posição.