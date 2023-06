GT World Challenge: Problema no McLaren rouba vitória a Henrique Chaves e Miguel Ramos | AutoSport

Faltavam apenas 7 minutos para o final dos 1000 km de Paul Ricard, prova a contar para a Endurance Cup do GT World Challenge Europe, quando um problema no McLaren 720S GT3 dividido pelos pilotos lusos Miguel Ramos e Henrique Chaves, que contam ainda com Louis Prette na tripulação, levou ao abandono da corrida numa altura em que a vitória à classe estava à vista. O automobilismo é mesmo assim e o azar não quis saber do notável trabalho desenvolvido pela tripulação do carro 188.

A vitória na sua classe estava no horizonte de Henrique Chaves e Miguel Ramos, depois de uma performance notável durante a segunda ronda da Endurance Cup do GT World Challenge Europe em Paul Ricard. O objetivo era vencer, sendo esta prova de fundamental importância para melhor se posicionarem na classificação provisória do campeonato depois de terem perdido na box a vitória na corrida anterior em Monza.

Logo na qualificação, Henrique Chaves mostrou os seus intentos ao realizar o quarto tempo mais rápido da geral, o que foi determinante para a conquista da pole position entre os Bronze juntamente com Miguel Ramos e Louis Prette.

O primeiro passo estava dado e os pilotos foram-se revezando ao longo das primeiras quatro horas de prova, rodaram sempre nos lugares do pódio, deixando ao jovem piloto de Torres Vedras os dois últimos ‘stints’ da prova. Chaves recebeu o McLaren 720S GT3 da Garage 59 na segunda posição da sua classe, vigésima segunda da geral, passando a aproximar-se consistentemente do líder e obrigando-o a desgastar os pneus para o ultrapassar. Assim que suplantou o seu adversário, passou a gerir o seu andamento, criando uma vantagem de mais de trinta segundos que lhe permitia estar a caminho de um triunfo entre os concorrentes da Bronze com o décimo quinto da geral. No entanto, a sete minutos do final, o semi-eixo traseiro esquerdo cedeu e ditou o abandono, deitando por terra uma vitória que seria importante para o campeonato.

“Mais uma corrida que poderíamos vencer e em que acabámos por abandonar! Fizemos a pole-position e mostrámos que somos a tripla de pilotos mais rápida e a equipa mais competitiva. O Miguel e o Louis fizeram um trabalho fantástico, sofreram alguns toques, mas conseguiram recuperar e eu só tive de apanhar o Mercedes e ultrapassá-lo. Consegui abrir uma vantagem de mais de trinta segundos, portanto, tínhamos a vitória segura. Mas a sete minutos do final qualquer se partiu no carro e fomos obrigados a abandonar. É frustrante, mas as corridas são assim”, afirmou o jovem de Torres Vedras.

Nunca é fácil para um piloto lidar com a perda de uma vitória que parecia certa, mas o português sublinha o ritmo evidenciado pela equipa do McLaren número cento e oitenta e oito, focando-se já nas míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps. “Perdemos muitos pontos nesta corrida, mas mostrámos que temos um ritmo forte em pista, bom trabalho de boxes, portanto, temos os ingredientes necessários para podermos estar na luta pela vitória em Spa. Temos de perceber o que aconteceu para evitar uma repetição, mas já mostrámos que, em condições normais, estamos entre os lugares do pódio”, concluiu Henrique Chaves.

A próxima ronda do GT World Challenge são as 24 Horas de Spa-Francorchamps, que se realizam entre os dias 20 de junho e 2 de julho.