GT World Challenge: Pódio para Ramos, Chaves e West em Imola | AutoSport

Um terceiro lugar na Pro-AM para o trio do Mclaren #188, foi o resultado conseguido esta tarde em Imola na primeira prova da temporada 2022.

Ainda que no Sábado tivessem regularmente colocado o McLaren na primeira posição nos treinos livres, esta manhã uma difícil qualificação, teve como resultado o 3º lugar da Pro-Am.

Alexander West fez bom primeiro stint e entrou para o Pit Stop entregando o McLaren a Miguel Ramos em 1º, mas um problema na mudança dos pneus, com as pistolas utilizadas para desapertar e apertar as jantes, fê-los cair para o último lugar. Durante o seu stint, Miguel Ramos recuperou cerca de 40 segundos que o separavam do 2º, o Mercedes com Valentin Pierburg ao volante.

No segundo Pit Stop, para passar o carro a Chaves, a equipa teve novamente problemas, desta vez porque não se cumpriu o tempo mínimo para abastecimento, sendo por isso obrigada a nova paragem para reabastecer. No terceiro stint, Henrique Chaves lutou bastante e conseguiu recuperar novamente o segundo lugar, mas que, entretanto, perdeu logo de seguida, devido a um carro lento e mal posicionado em pista.

“No global temos de considerar um bom resultado, pois num Campeonato deste género é importante terminarmos todas as provas e preferencialmente nos lugares cimeiros. Um pódio a abrir a temporada é sempre bom, ainda que esperávamos ter estado mais perto da vitória na Pro-AM. No final o Henrique ainda chegou a trocar de posição com o Bertolini, mas nesse momento da luta entre ambos, a ultrapassagem a um carro lento, correu melhor ao Ferrari que se posicionou melhor para nos tirar o segundo lugar. Ainda assim, estou contente pelo resultado e acho que foi um bom início de temporada”, comentou Miguel Ramos após o término da prova em Imola.

A próxima prova (Sprint) terá lugar entre 30 de abril e 1 de maio em Brands Hatch (Inglaterra).