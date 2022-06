GT World Challenge, Miguel Ramos: “temos potencial para lutar novamente pela vitória” | AutoSport

A dupla Portuguesa do Mclaren 720s da Garage 59, Miguel Ramos e Henrique Chaves, encontra-se novamente com o sueco Alexander West em França, para os 1000km de Paul Ricard.

Depois de duas provas consecutivas da Sprint Cup, eis que a Fanatec GT World Challenge volta ao figurino de Endurance com os 1000km de Paul Ricard. Esta prova tem a particularidade de ter o arranque às 18h locais e com isso os pilotos se debaterem com algumas nuances em termos de visibilidade devido ao pôr-do-sol.

Segundo Miguel Ramos, “estamos a fazer um bom arranque de temporada com quatro subidas ao pódio em cinco corridas realizadas, sendo que numa delas conseguimos vencer. Na primeira corrida de Endurance fizemos 3º na Pro-AM e por isso estou convencido que temos potencial para lutar novamente pela vitória. Teremos em França a particularidade de arrancarmos ainda de dia e fazer parte da prova no lusco-fusco, mas a dificuldade será para todos e aliás já não é a primeira vez que acontece”.

Horário Previsto para os 1000km de Paul Ricard no sábado, dia 4 de junho.

10:30 – 11:30 Qualifying

17:00 – 23:00 Race