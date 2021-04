GT World Challenge, Miguel Ramos: “Há potencial para lutar pelo campeonato”

Após o título no GT Open 2020, Miguel Ramos e Henrique Chaves continuam juntos em 2021, mas agora numa competição organizada pela SRO Motorsport Group, a FANATEC GT World Challenge Europe, num Lamborghini Huracan GT3 da Barwell Motorsport.

Depois da vitória alcançada no International GT Open em 2020, Miguel Ramos e Henrique Chaves participarão este ano na Fanatec GT World Challenge, sendo que ambos terão o reforço do Suiço – Adrian Amstutz, para as corridas de Endurance.

Para Miguel Ramos, “conheço muito bem a Barwell Motorsport, equipa na qual em 2019 garantimos o título AM na Endurance Cup e tal como nessa altura, também este ano teremos connosco o Adrian Amstutz. Antevejo uma temporada muito competitiva, como aliás têm sido todas, mas acredito bastante no potencial da Barwell, assim como no Henrique e no Adrian, para lutarmos pelo Campeonato”.

Depois de um longo defeso, Henrique Chaves está ansioso por regressar à competição e às lutas em pista. “Mal posso esperar por colocar as mãos no ‘Lambo’! Gosto de corridas, de pilotar e de procurar o máximo do potencial do carro e da minha pilotagem. Gosto do circuito de Monza, é uma pista que exige grande precisão e onde já obtive bons resultados e é um excelente palco para a minha estreia nesta competição. É um ambiente novo, com um pelotão gigantesco e muito forte, mas creio que temos bons argumentos“, afirmou o jovem de vinte e quatro anos.

A Fanatec GT World Challenge Powered by AWS é uma competição organizada pela SRO Motorsports Group na qual alguns dos mais renomeados construtores competem em vários Continentes através dos vários programas desportivos. A temporada que se avizinha será a maior até á data com corridas de sprint e endurance eventos a terem lugar na Europa, Estados Unidos, Ásia e Austrália.

O calendário deste ano terá 10 provas, 5 Sprint Races e 5 Endurance Races, seguindo o principio da competição de ter igual numero de provas de longa distância e de curto formato. Esta competição foi criada à volta do sucesso das “24 Hours of Spa”, que é reconhecida como uma das principais eventos do desporto motorizado.

A Fanatec GT World Challenge pode ser seguida ao vivo no YouTube ou através da APP Oficial para IOS e/ou Android, disponível na App Store ou Google Play.

16/18 de Abril Monza Itália Endurance Cup

7/9 de Maio Magny-Cours França Sprint Cup

28/30 de Maio Paul Ricard França Endurance Cup

18/20 de Junho Zandvoort Holanda Sprint Cup

2/4 de Julho Misano Itália Sprint Cup

29 de Julho/1 de Agosto 24H Spa Bélgica Endurance Cup

28/29 de Agosto Brands Hatch Inglaterra Sprint Cup

3/5 de Setembro Nurburgring Alemanha Endurance Cup

25/26 de Setembro Valencia Espanha Sprint Cup

8/10 de Outubro Barcelona Espanha Endurance Cup