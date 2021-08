GT World Challenge, Miguel Ramos: “estamos na luta pela Pro-AM” | AutoSport

Após o terceiro lugar nas 24h de Spa-Francorchamps, a dupla portuguesa, Miguel Ramos e Henrique Chaves, do Lamborghini #77 da Barwell Motorsport, foca-se agora em Brands Hatch na luta pelo titulo na Pro-AM da Sprint Cup.

Com seis das dez provas do Campeonato já disputadas, Ramos e Chaves mantém-se na luta pela Sprint Cup. O Pódio conseguido na dura prova de 24 horas em Spa há quatro semanas, é um excelente tónico para a luta pelo título na Pro-AM.

Sendo a penúltima das provas da Sprint Cup, é muito importante não desperdiçar as oportunidades, mas acima de tudo manter tudo em aberto, até porque os quatro primeiros estão separados por apenas oito pontos.

Os líderes com 71,5 pontos são Valentin Pierburg e Dominik Baumann (no Mercedes-AMG #20), que têm sido muito regulares durante todo o ano, pressionados pelos Portugueses Miguel Ramos e Henrique Chaves no Lamborghini #77 com apenas 3 pontos de atraso. Mas estes últimos, não se podem distrair, pois estão a ser bastante pressionados com a curta vantagem de apenas 0,5 pontos, para Alex West e Jonny Adam no Aston Martin Vantage #188. Ou seja, uma luta ao rubro em perspetiva até porque os quartos classificados, Louis Machiels e Andrea Bertolini (no Ferrari 488 #52), estão dentro da janela dos oito pontos de diferença para o líderes e todos eles já se mostraram capazes de lutar pela vitória em qualquer circuito.

Para Miguel Ramos, “após a mais longa das provas, voltamos agora ao formato Sprint com duas corridas de uma hora. Brands Hatch é um circuito muito interessante, foi palco do Grande Prémio de Inglaterra de Fórmula 1 durante vários anos e já lá corri por duas vezes, tendo em ambos os anos subido ao Pódio com um terceiro lugar em 2012 e um segundo em 2011. Ainda não tive a felicidade de vencer em Brands Hatch, vamos ver como nos corre agora, passados quase dez anos desde a ultima vez. O ampeonato está muito interessante e nós estamos na luta pela Pro-AM a 3 pontos dos líderes, mas também estamos a ser pressionados pelos terceiros, pois só temos apenas meio ponto de avanço. Enfim, as contas fazem-se mais tarde, para já é momento de luta e aproveitarmos o bom carro que a Barwell sempre nos tem disponibilizado ao longo do ano”.

Sábado, dia 28 de agosto

15:20 – 15:40 Qualifying 1

15:50 – 16:10 Qualifying 2

Domingo, dia 29 de agosto

11:00 – 12:00 Race 1 (60′)

15:45 – 16:45 Race 2 (60′)