GT World Challenge: Miguel Ramos e Henriques Chaves iniciam a defesa do título | AutoSport

Agora num Mclaren 720s da Garage 59, os vencedores do GT Open 2020 e Campeões 2021 da Global e Sprint-Cup Pro-Am na GT World Challenge Europe (GTWCE), Miguel Ramos e Henrique Chaves, iniciam este fim de semana em Imola, a temporada 2022 do Fanatec GT World Challenge, com uma prova da Endurance Cup. Os pilotos portugueses do McLaren #188, terão a companhia do Sueco Alexander West.

Segundo Miguel Ramos, “cumprimos o nosso plano de testes que tínhamos previsto e arrancamos para a nova temporada ambicionando estar em posição de lutar pelos títulos. Conheço muito bem o Henrique, temo-nos dado muito bem como provam os resultados nos últimos anos e estou convencido que o Alexander West, será mesmo um reforço nestas provas da Endurance Cup”.

Horário 3 horas de Imola

Domingo, dia 3 de abril,

08:00 – 10:30 Qualifying

14:00 – 18:00 Race