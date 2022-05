GT World Challenge: Miguel Ramos corre em Magny-Cours na Sprint Cup | AutoSport

Quinze dias após Brands Hatch, a Sprint Cup da Fanatec GT World Challenge ruma a França para a segunda etapa da temporada. Miguel Ramos estará novamente ao volante do Mclaren 720s #188 da Garage 59, com o parceiro habitual na Sprint Cup, Dean Mcdonald.

13 de maio de 2022

Duas semanas após o pódio na prova de arranque da temporada em Brands Hatch, Miguel Ramos e Dean McDonald disputarão a segunda prova do Campeonato no Circuito de Magny-Cours bem no centro de França.

Um pódio no arranque da temporada é sempre um excelente resultado e foi isso mesmo que Ramos deu especial relevo na antevisão da prova Francesa, “em Magny-Cours teremos a segunda prova da época no formato Sprint, ou seja, duas corridas de uma hora. Neste fim de semana teremos o desafio extra de fazer uma delas ao final da tarde/início da noite de sábado e a segunda no domingo à tarde. Em 2021, ainda que noutra equipa e com outro parceiro, tivemos a felicidade de vencer a corrida de domingo. Ainda que tenhamos noção das dificuldades que os nossos adversários nos irão colocar, tudo faremos para repetir o feito este ano”.

Horário Previsto (C.E.T.)

Sábado, dia 14 de maio:

15:05 – 15:25 Qualifying 1

19:30 – 20:30 RACE 1

Domingo, dia 15 de maio:

09:35 – 09:55 Qualifying 2

15:00 – 16:00 RACE 2