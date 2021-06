GT World Challenge, Henrique Chaves: “Foi um grande esforço de equipa! Nenhum de nós conhecia o circuito” | AutoSport

Henrique Chaves e Miguel Ramos venceram a primeira corrida da ronda de Zandvoort, Holanda, do GT World Challenge Europe Sprint Cup, na sua categoria, a Pro-Am, depois de uma boa performance. O dia começou da melhor forma, com Miguel Ramos a assinar uma boa volta que lhe garantiu a pole-position da classe Pro-Am, o que dava boas perspetivas para a formação lusa na corrida vespertina de uma hora.

O piloto de Vila Nova de Gaia realizou o primeiro turno de condução da primeira prova do fim-se-semana e, numa pista tão estreita e com tantos carros, acabou por perder uma posição no arranque. No entanto, na décima volta Miguel Ramos, com uma ultrapassagem em Tarzan por fora, reconquistou a liderança, posição em que entregou a Henrique Chaves o Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport.

O jovem de Torres Vedras imprimiu um ritmo fortíssimo ao longo do seu turno de condução de mais de meia hora, sem que os seus perseguidores o conseguissem replicar. No final da corrida, vencia a classe Pro-Am com mais de quinze segundos para o segundo classificado.

“Foi um grande esforço de equipa! Nenhum de nós conhecia o circuito, mas a equipa com um excelente trabalho, disponibilizou-nos um carro muito competitivo e nós aproveitámos bem. O Miguel realizou uma excelente ultrapassagem para recuperar a liderança e eu, já em primeiro, ataquei e ganhei posições à geral, tendo evidenciado um bom ritmo de corrida. Foi uma vitória merecida, graças ao esforço de todos”, afirmou o jovem de vinte e quatro anos.

Com o primeiro objectivo do fim-de-semana cumprido, Henrique Chaves está já focado no dia de amanhã, quando terá lugar no circuito de Zandvoort mais uma qualificação e uma corrida. “Temos um carro performante e estamos competitivos, apesar de não conhecermos o circuito. No meu turno mostrei o bom andamento, o que nos dá boas perspectivas para a prova de amanhã, uma vez que serei eu realizar a qualificação e o primeiro ‘stint’. Vamos trabalhar para conseguirmos mais uma vitória, mas vamos ver como corre, até porque a chuva pode baralhar tudo. Mas vamos dar o máximo seja em que condições for”, concluiu o piloto de Torres Vedras.

Alex Fontana e Ricardo Feller, em Lamborghini Huracán GT3 Evo, venceram a corrida à geral.

Amanhã, a qualificação para a segunda corrida do programa terá o seu início às 8h00, ao passo que a prova de uma hora terá luz verde às 13h30. Toda a acção poderá ser seguida em directo através do website da competição e através da Eleven Sports 3.