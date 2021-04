GT World Challenge, Henrique Chaves: “estamos no bom caminho”

Henrique Chaves, Miguel Ramos e Adrian Amstuzt têm vindo a preparar a corrida que abre a temporada deste ano do GT World Challenge Europe Endurance Cup, que se realiza amanhã no Autodromo Internazionale di Monza. O trio estreia-se este fim-de-semana no mais importante campeonato dedicado a carros de GT do mundo perante a mais de quarenta concorrentes, o que promete um grande desafio para a qualificação e a corrida de três horas de amanhã.

Ao longo deste sábado, Henrique Chaves, Miguel Ramos e Adrian Amstuzt – estiveram três horas em pista divididas equitativamente pelos treinos-livres matinais e a Pré-Qualificação. Sem qualquer peso competitivo, estas duas sessões foram aproveitadas para continuar a adaptação ao Lamborghini Huracán Evo GT3 da Barwell Motorsport e para o afinar às exigências do histórico circuito italiano.

No entanto, na Pré-Qualificação o jovem de Torres Vedras não pôde dar qualquer volta, dado que, quando entrou em pista, um violento despiste do um outro concorrente danificou seriamente as barreiras de protecção e a sessão não foi retomada.

Ainda assim, Chaves mostra-se satisfeito com o progresso realizado ao longo do dia, depois de ter marcado o segundo crono da Pro-Am na sessão de treinos-livres. “Foi um bom dia de trabalho, conseguimos evoluir a afinação do ‘Lambo’ e estamos cada vez mais competitivos. Existe ainda espaço para melhorar, mas estamos no bom caminho. Foi pena não poder ter participado na Pré-Qualificação, mas são as corridas”, afirmou.

Para a qualificação e a corrida de três horas de amanhã o piloto da Barwell Motorsport está confiante, muito embora saiba que tem um enorme desafio pela frente com mais de quarenta carro em pista. “Penso que estamos competitivos, mas amanhã teremos uma ideia mais clara do equilíbrio de força no pelotão após a qualificação. Vamos dar o nosso melhor e trabalhar para conquistarmos um bom resultado na primeira prova da temporada”, concluiu Henrique Chaves.

A qualificação (8h00) e a corrida (14h00) serão disputadas amanhã, podendo ambas ser seguidas em directo através do website oficial da competição.