GT World Challenge Europe, Miguel Ramos: “importante fazermos um bom fim de semana” | AutoSport

Uma ultracompetitiva grelha de vinte e oito dos melhores carros de GT da atualidade, representando oito marcas, participarão neste evento de três dias da Sprint Cup. Esta prova em Zandvoort antecede a dupla jornada de testes (22/23 de junho), para as 24h de SPA que se disputarão no final de julho.

A batalha na Sprint Cup entra num fase crucial nesta visita a Zandvoort para as duas corridas de 60 minutos. A segunda prova deste formato mais curto vem no seguimento da corrida de abertura de Magny-Cours, onde Ramos e Chaves foram os vencedores da Pro-AM. Das paisagens do interior de França, passamos agora para a costa do mar do Norte numa visita ao hist´rico circuito de Zandvoort e os seus 4,3km.

O verão está à porta, mas as condições atmosféricas em Zandvoort são conhecidas pela imprevisibilidade. De qualquer forma é um circuito em que as condições mudam muito rapidamente, pois ligeiros chuviscos que podem humedecer a pista, também são rapidamente anulados pelos raios de sol que a secam. Este é um desafio suplementar aos pilotos que devem adicionar estas variantes na gestão de ambas as corridas, acrescido do total desconhecimento do circuito, pois tanto Miguel Ramos, como Henrique Chaves e nem sequer a equipa, alguma vez estiveram em Zandvoort.

“É importante referir que nem eu, nem o Henrique, nem a equipa conhecemos o circuito. Tenho noção que é muito importante para nós fazermos um bom fim de semana em Zandvoort, pois duas semanas mais tarde temos Misano e assim passamos para a segunda parte da Sprint Cup. Arrancamos muito bem em França com a vitória na Pro-AM e por isso estamos confiantes que temos condições para lutar sempre pela vitória”, disse Miguel Ramos na antevisão da corrida a disputar em Zandvoort este fim de semana.