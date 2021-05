GT World Challenge Europe: Miguel Ramos e Henrique Chaves regressam com os 1000 Km de Paul Ricard | AutoSport

Miguel Ramos e Henrique Chaves disputam no próximo fim-de-semana a terceira ronda do GT World Challenge Europe, os 1000 Km de Paul Ricard, França, uma prova que, para além ser uma importante etapa para o campeonato, é também vista como um ensaio geral para as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps.

A dupla lusa disputa este ano a principal competição dedicada a carros de GT da Europa, e uma das mais competitivas do mundo, tendo vindo a evidenciar o seu potencial, com um terceiro lugar e uma vitória na classe Pro-Am. Estes resultados permitem a Henrique Chaves e a Miguel Ramos, figurar no segundo lugar do Campeonato de Pilotos Pro-Am a apenas cinco pontos dos líderes.

A prova do próximo fim-de-semana volta a contar também para a competição de endurance – anterior contou para a competição Sprint – tendo o duo português a companhia de um terceiro piloto. Adrian Amstuzt deveria ocupar o lugar vago no Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell, mas sofreu uma lesão num joelho, não podendo marcar presença nos 1000Km de Paul Ricard. O piloto suíço será substituído por Leo Matchinski, que estava já escalado para participar nas 24 Horas de Spa-Francorchamps.

A prova gaulesa é vista como o ensaio geral para a clássica das Ardenas, mas o jovem de Torres Vedras avisa que em Paul Ricard estão em disputa muitos e importantes pontos para o Campeonato de Pilotos. “Esta é uma corrida que nos ajuda a preparar as 24 Horas de Spa-Francorchamps, dada a sua extensão e terminar à noite, mas oferece também muitos pontos, logo, temos de maximizar todas as oportunidades tendo em vista o campeonato. É pena não termos o Adrian connosco, espero que recupere rapidamente, mas estou seguro de que o Leo estará igualmente muito forte e ajudar-nos-á a alcançar um bom resultado”, sublinhou Henrique Chaves.

Apesar do otimismo, o português e os seus colegas de equipa sabem que terão um grande desafio pela frente, dada a extensão e à qualidade da lista de inscritos, que ostenta quarenta e sete concorrentes. “Já sabemos que o nível é muito elevado neste campeonato, mas temos estado na luta pelos lugares do pódio e esse é o nosso objectivo para este fim-de-semana. O tráfego e a estratégia serão muito importantes, sobretudo numa prova tão extensa, mas vamos trabalhar desde os treinos-livres para podermos estar em boa forma tanto na qualificação como na corrida”, sublinhou Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda de Paul Ricard do GT World Challenge Europe Endurance Cup tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres e a pré-qualificação. No sábado, será disputada a qualificação (9h45) e a Corrida (17h00), podendo ambas ser seguidas através do website oficial da competição, ao passo que a Eleven Sports 3 transmitirá a prova de seis horas em directo.