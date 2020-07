GT World Challenge Europe/Imola: Triunfo da Belgian Audi Club WRT

A equipa belga do Audi Club WRT venceu na abertura da GT World Challenge Europe Endurance Cup que se realizou no passado fim de semana em Imola. Os homens do Audi R8 LMS #31, Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde e Matthieu Vaxiviere realizaram uma corrida perfeita no histórico traçado italiano, que voltou a ganhar vida como um plantel de 46 GT3, naquela que foi uma emocionante competição de três horas.



Atrás deles, uma boa luta pelo pódio, e um final em grande, com Mathieu Jaminet (#12 GPX Racing Porsche) a ser fortemente pressionado pelo AKKA ASP #88 de Felipe Fraga. No entanto, o brasileiro também sofreu pressão, já que Dries Vanthoor (#32 Belgian Audi Club Team WRT) se colou na traseira do Mercedes-AMG #88 construindo uma luta a três pelo segundo lugar.

E tudo terminou em benefício de Jaminet, pois Fraga teve de se defender de um Vanthoor muito determinado nas derradeiras voltas. O homem do Porsche cruzou a linha no segundo lugar, completando uma boa atuação do #12, enquanto que o Mercedes-AMG #88 se quedou com o lugar final no pódio, à frente do Audi #32 da WRT.



A classe Silver Cup foi ganha pelo #78 Barwell Motorsport Lamborghini, conduzido por Patrick Kujala, Alex MacDowall e Frederik Schandorff, que emergiu como um concorrente sério durante a segunda metade da corrida e assumiu a liderança após uma colisão entre os rivais de classe Garage 59 (#159 Aston Martin) e Tech 1 Racing (#15 Lexus). A Garage 59 foi a vencedora na Pro-Am, uma vez que o #188 Aston Martin terminou num bom 14º lugar na geral.

Classificação

1 Kelvin van der Linde, Mirko Bortolotti, Matthieu Vaxiviere Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS GT3 1:42.646 86

2 Matt Campbell, Patrick Pilet, Mathieu Jaminet GPX Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:43.026 86 3.428

3 Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga AKKA ASP Mercedes-AMG GT3 1:42.494 86 4.754

4 Dries Vanthoor, Christopher Mies, Charles Weerts Belgian Audi Club Team WRT Audi R8 LMS GT3 1:43.209 86 5.109

5 Markus Winkelhock, Dorian Boccolacci, Christopher Haase Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 1:43.334 86 9.403

Classificação completa AQUI