GT World Challenge Europe, Henrique Chaves: “Talvez tenha sido a melhor ultrapassagem da minha carreira” | AutoSport

Henrique Chaves voltou a estar em plano de destaque em Misano, onde se realizou este fim-de-semana a quarta etapa do GT World Challenge Europe, e, depois do triunfo de sábado, voltou a vencer este domingo entre os Bronze.

O dia começou com a qualificação para a prova desta tarde, tendo Miguel Ramos realizado o segundo crono da sua categoria, uma performance que defendia as aspirações da dupla em voltar a subir ao degrau mais alto do pódio. Porém, o arranque não correu da melhor forma ao colega de equipa do piloto de Torres Vedras, que na confusão da primeira volta, foi obrigado a sair de pista e caiu para o quarto posto.

Miguel Ramos conseguiu recuperar até terceiro, posição em que entregou o McLaren 720S GT3 da Garage 59 a Henrique Chaves. Com o claro objectivo de vencer, este imprimiu um ritmo fortíssimo, sendo obrigado a ultrapassar concorrentes de outras categorias para alcançar os seus adversários directos.

Os esforços do português deram frutos e cerca de dez minutos da bandeira de xadrez, depois de subir a segundo, conseguiu passar para primeiro, assegurando mais um triunfo num fim-de-semana que resultou em duas vitórias e uma pole-position.

“Foi uma corrida difícil, o Miguel foi empurrado para fora de pista e perdeu diversas posições. Mas ele esteve muito bem em condições muito difíceis, com muito calor, e entregou-me o carro em terceiro. Subimos a segundo nas boxes e já perto do final, consegui passar o Porsche, que estava muito rápido. Talvez tenha sido a melhor ultrapassagem da minha carreira e foi determinante para vencermos“, sublinhou Henrique Chaves.

O piloto português aponta a importância do evento de Misano, depois dos azares que a equipa experimentou nas três primeiras etapas da temporada. “Finalmente, tivemos um fim-de-semana sem problemas! Foi quase perfeito, só nos faltou a pole-position de domingo, mas ganhámos duas corridas, subimos a terceiro na classificação da GT World Challenge Europe e lideramos a Sprint Cup. Agora vamos trabalhar para continuarmos neste nível já na próxima prova“, concluiu Henrique Chaves.

Depois do primeiro evento da Sprint Cup desta temporada, o GT World Challenge prossegue em Nurburgring nos próximos dias 29 e 30 de Julho.