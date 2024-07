GT World Challenge Europe: Henrique Chaves quer pódio em Nurburgring

Henrique Chaves disputa no próximo fim de semana a terceira ronda da temporada deste ano da Endurance Cup do GT World Challenge Europe, que se realiza em Nurburgring, estando determinado em bater-se pelos lugares do pódio.

O português esteve em plano de destaque nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, estando envolvido na luta pelos lugares da frente, chegando mesmo a passar pelo comando. No final, terminava no quarto posto, juntamente, com os seus colegas de equipa, David Pittard e Ross Gunn.

Para a prova germânica Henrique Chaves pretende mostrar a competitividade que evidenciou na mítica corrida belga e terminar no pódio. “Em Spa mostrámos muita competitividade e isso permitiu-nos estar na luta pelos lugares cimeiros e só uma penalização, que protestámos, nos impediu de ir ao pódio. Em Nurburgring o objetivo é voltar a mostrar um ritmo forte e estar na batalha pelas posições da frente. Sabemos que teremos adversários muito fortes, mas vamos trabalhar para assegurarmos uma boa posição na grelha de partida e, depois, na corrida, conseguirmos uma classificação entre os três primeiros para somarmos muitos pontos”, afirmou o piloto de fábrica da Aston Martin.

Henrique Chaves sabe que terá uma tarefa exigente pela frente e que terá de trabalhar com a Walkenhorst Motorsport para que o Aston Martin Vantage GT3 esteja o mais competitivo possível para a prova alemã. “Como disse, o nível do pelotão é muito elevado e teremos de estar todos no nosso melhor para podermos lutar pelas posições da frente. O BoP mudou massivamente depois de Spa em todos os carros e, portanto, teremos de ver em que janela estará o Aston Martin. Vamos ter de trabalhar e tirar o máximo de partido daquilo que teremos à nossa disposição para podermos chegar aos nossos objetivos”, concluiu o português.

Henrique Chaves entra em pista para o evento oficial no sábado com os treinos-livres e a Pré-Qualificação, realizando-se no domingo, a qualificação, às 7h45, ao passo que a corrida de três horas terá o seu início às 14h00. Todo a ação em pista poderá ser seguida em direto através do website oficial do GT World Challenge Europe.