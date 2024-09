GT World Challenge Europe: Henrique Chaves procura bom resultado em Monza

Henrique Chaves disputa no próximo fim de semana a quarta ronda da Endurance Cup do GT World Challenge Europe, as 3 Horas de Monza, e está determinado em regressar da pausa de Verão com um bom resultado em Itália.

A competitividade do principal campeonato da Europa dedicada a carros de GT é elevadíssima, não sendo anormal que mais de vinte carros do pelotão de cinquenta estejam no mesmo segundo, o que exige a perfeição de todos os elementos que compõem uma equipa de automobilismo – estrutura , pilotos e carro.

É neste cenário que o piloto de fábrica da Aston Martin Racing está inserido, tendo este ano já se batido pelos lugares da frente, como foi o caso nas 24 Horas de Spa, onde apenas uma penalização, injusta, o impediu de subir ao pódio.

O Autodromo Nazionale di Monza marca o fim da pausa estival e Henrique Chaves não vê melhor palco para o regresso às competições que o tradicional circuito italiano, mostrando-se confiante de que o novo Aston Martin Vantage GT3 poderá estar num bom nível no próximo fim de semana. “Já tive bons e momentos menos bons nesta pista, mas gosto muito do traçado de alta velocidade, é uma boa forma de voltarmos depois das férias de verão. Trabalhámos bem nesta pausa e descobrimos algumas coisas interessantes no desenvolvimento do novo Aston Martin e penso que estamos mais bem preparados que nunca. Para além disso, penso que Monza poderá ser uma pista que se adapta bem ao Vantage. Estamos, portanto, optimistas”, sublinhou o português.

Para a prova transalpina, o Aston Martin Vantage GT3 número 34 da Walkenhorst Motorsport terá uma nova formação de pilotos, dado que, devido a compromissos no IMSA SportsCar Championship, Ross Gunn não poderá estar presente em Monza, juntando-se Valentin Hasse-Clot a Henrique Chaves e a David Pittard.

Esta não é uma alteração que preocupe o piloto de Torres Vedras, estando apostado em assegurar um bom resultado no traçado transalpino. “Claro que tanto eu como o David já tínhamos um bom entendimento com o Ross, portanto, introduzir agora um novo elemento causa sempre alguma estranheza. No entanto, o Valentin é piloto de fábrica da Aston Martin Racing e ninguém chega a este estatuto sem ser um bom piloto. Portanto, estamos seguros que vamos ter um bom trio de pilotos, o que juntamente com a competência técnica e eficácia da Walkenhorts Motorsport, será determinante para estarmos na luta pelos lugares do pódio. Monza é uma pista muito difícil – o arranque, com a travagem forte para a primeira chicane, é sempre um momento de grande tensão –, mas vamos dar o nosso melhor para evitar confusões e podermos exibir o nosso potencial”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial das 3 Horas de Monza tem o seu início na sexta-feira com o Bronze Test. No sábado efetuam-se os treinos-livres e a Pré-Qualificação. A qualificação realiza-se no domingo, às 10h00 (Hora de Lisboa), e a corrida às 14h30, podendo toda a ação ser seguida na página oficial do GT World Challenge Europe.