GT World Challenge Europe: Henrique Chaves nas 6 Horas de Jeddah

Circuito Novo, Determinação Antiga: Henrique Chaves em busca do pódio em Jeddah, no GT World Challenge Europe

Henrique Chaves disputa no próximo fim-de-semana a última prova da Endurance Cup do GT World Challenge Europe, as 6 Horas de Jeddah, uma novidade e um desafio que o piloto oficial da Aston Martin Racing está determinado em enfrentar e em garantir um bom resultado.

O português termina a época deste ano numa pista completamente nova para todos, o Jeddah Corniche Circuit, na Arábia Saudita, um traçado citadino que foi erigido para o Campeonato de Mundo de Fórmula 1, mas que este ano recebe o evento encerramento de época da mais importante competição dedicada a GT da Europa.

Num circuito de alta velocidade, entre muros e com inúmeras curvas cegas, onde os erros se pagam caro, será necessária uma rápida adaptação tanto da parte das equipas, no caso a Walkenhorst Motorsport, como dos pilotos. Só assim será possível ganhar confiança para atingir um bom nível competitivo, mas Henrique Chaves confiante. “É um circuito novo para todos, o que nos deixa em plano de igualdade e será quem tiver feito um melhor trabalho de casa e ambientação que ficará numa situação mais confortável. Penso que a equipa se preparou muito bem e eu estive a rodar no simulador, mas claro, quando entrarmos em pista é que veremos onde estamos. Acredito que é um bom ponto de partida, mas vamos ter de estar em constante evolução ao longo do fim-de-semana, dado que a pista também deverá mudar consideravelmente ao longo dos dias”, sublinhou o piloto de Torres Vedras.

Apesar de todas as incógnitas que rodeiam as 6 Horas de Jeddah, Henrique Chaves está optimista e determinado para terminar a temporada com um bom resultado aos comandos do Aston Martin Vantage GT3 que divide com David Pittard e Ross Gunn. “Este ano, algumas contrariedades impediram-nos de alcançar o pódio, mas já mostrámos que temos potencial para isso. Vamos trabalhar desde a primeira sessão de treinos-livres para sermos competitivos e podermos lutar pelos lugares da frente. É um circuito complicado e uma corrida longa, mas sabemos que temos um carro com potencial e seria uma boa forma de terminar a temporada, colocar o Aston Martin, que se estreou este ano, no pódio”, concluiu o piloto português.

O programa oficial das 6 Horas de Jeddah tem o seu início na sexta-feira com uma sessão de treinos-livres e a Pré-Qualificação. A qualificação (8h45) e a corrida (14h00) disputam-se no domingo, podendo ser seguidas em direto através do website oficial da GT World Challenge Europe.