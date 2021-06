GT World Challenge Europe: Henrique Chaves e Miguel Ramos procuram vitória | AutoSport

Henrique Chaves e Miguel Ramos disputam no próximo fim-de-semana a quarta ronda do GT World Challenge Europe de 2021, que terá como palco o circuito de Zandvoort, esperando poder regressar aos pódios na Holanda.

A dupla portuguesa tem sido protagonista na temporada deste ano, conquistando um pódio no evento de estreia e um triunfo na segunda prova da segunda ronda da época. Porém, na terceira etapa, um toque sofrido pelo Lamborghini Huracán da Barwell Motorsport acabou por atirar os pilotos lusos para fora de corrida.



Esta deceção acabou por atrasar Henrique Chaves e Miguel Ramos nas contas do título, mas ainda assim o duo está no quinto posto e na corrida ao ceptro da Pro-Am, e no segundo posto da competição Sprint na classe Pro-Am.



No próximo fim-de-semana volta a realizar-se uma ronda da Sprint Cup, desta feita em Zandvoort que alberga um dos primeiros eventos depois da sua renovação tendo em vista o Grande Prémio da Holanda de Fórmula 1.

Ambos os pilotos desconhecem o circuito holandês, mas nem por isso Henrique Chaves deixa de mostrar determinação.

“Será um fim-de-semana de novidades, dado que nem eu nem o Miguel conhecemos a pista e a Barwell Motorsport também nunca cá correu. Portanto, teremos de aprender o traçado e dar indicações precisas à equipa para termos um carro competitivo para todo o fim-de-semana e, dessa forma, podermos estar na luta pelos lugares do pódio“, afirmou o piloto de Torres Vedras.

Para além de todas as novidades que terá de enfrentar, os portugueses terão ainda que lidar com uma concorrência forte que terá, igualmente, os olhos postos no triunfo. “O nosso objetivo é vencer as duas corridas, como é evidente, mas sabemos que isso não será fácil com os adversários que temos. Mas vamos trabalhar para podermos assegurar os resultados que ambicionamos e podermos assumir a liderança no campeonato de Sprint e melhorar a nossa situação no geral“, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda de Zandvoort do GT World Challenge Europe Sprint Cup tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres e a pré-qualificação. No sábado, será disputada a primeira qualificação (8h00) e a Corrida 1 (12h30). No domingo, será realizada a segunda qualificação (8h00) e Corrida 2 (13h30). Todo o fim-de-semana poderá ser seguido através do website oficial da competição e da Eleven Sports 3.