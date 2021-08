GT World Challenge Europe: Henrique Chaves e Miguel Ramos confiantes para o próximo desafio | AutoSport

Henrique Chaves, juntamente com Miguel Ramos, disputam no próximo fim-de-semana a sétima ronda da GT World Challenge Europe, que terá como palco o circuito de Brands Hatch, Reino Unido, uma novidade para o piloto de Torres Vedras.

O jovem português tem vindo a ser uma das revelações da temporada da mais importante competição de GT da Europa, estando presentemente no segundo lugar do Campeonato de Pilotos Pro-Am a apenas seis pontos e meio do líder.

Para além disso, Henrique Chaves e o seu colega de equipa, Miguel Ramos, estão ainda no segundo lugar da Sprint Cup, a três pontos da dupla do primeiro lugar, e no quarto lugar do Endurance Cup, a vinte e um.

É neste cenário que o piloto de Torres Vedras aborda a ronda de Brands Hatch, a sétima de dez, numa pista que é totalmente desconhecida para si e onde Miguel Ramos já não corre há muito anos.

Ainda assim, o jovem do Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport está entusiasmado e otimista com o regresso à competição. “Depois das 24 Horas de Spa pude entrar de férias e recarregar as baterias e agora estou ainda mais focado na competição. Este circuito é uma novidade para mim e o Miguel tem de o reaprender, o que será mais complicado, uma vez que este evento tem apenas dois dias e, por isso, tem menos quarenta minutos de atividade em pista antes da primeira sessão de qualificação. No entanto, a nossa equipa tem muito experiência em Brands, já lá venceu no British GT Championship, e, portanto, estamos confiantes de que seremos competitivos”, afirmou Henrique Chaves.

A confiança é o sentimento reinante na dupla lusa, mas a competição é feroz e o jovem de Torres Vedras sabe que nenhum pormenor poderá ser descurado para que a luta pelos títulos se mantenha. “Como sempre, o nosso objectivo é vencer as duas corridas, é com esta abordagem que enfrentamos qualquer evento, mas sabemos que temos uma oposição forte. Em Zandvoort poderíamos ter vencido ambas as provas, o que acabou por não acontecer devido a algumas contrariedades anormais, mas vamos tentar retificar isso em Brands. Penso que o mais importante é trabalharmos bem com a Barwell Motorsport na preparação para as qualificações e corridas de modo a estarmos rapidamente na nossa máxima força”, sublinhou Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda de Brands Hatch do GT World Challenge Europe Sprint Cup tem o seu início no sábado com os treinos-livres e a pré-qualificação. No mesmo dia, serão disputadas ambas qualificações (14h20 e 14h50). No domingo, serão realizadas as corridas (10h00 e 14h45). Todo o fim-de-semana poderá ser seguido através do website oficial da competição.