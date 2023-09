GT World Challenge Europe: Henrique Chaves e Miguel Ramos à procura dos dois títulos | AutoSport

Henrique Chaves e Miguel Ramos participam no próximo fim-de-semana na sétima etapa do GT World Challenge Europe, que terá lugar no Circuito Ricardo Tormo, Espanha, esperando poder ter a possibilidade de lutar pelas vitórias.

Nos últimos eventos, Henrique Chaves e o seu colega de equipa, Miguel Ramos, têm sentido algumas dificuldades com o comportamento do McLaren 720S GT3 da Garage 59, o que condicionou as suas classificações, mas a dupla portuguesa espera que tenha sido dado um passo em frente a tempo da ronda de Valência.

Para o jovem de Torres Vedras tem sido um dos grandes protagonistas da temporada, evidenciando um andamento fortíssimo, o que tem sido determinante para os bons resultados da equipa, que está na luta pelo ceptro de pilotos e lidera o Campeonato de Pilotos da Sprint Cup: “As últimas provas não têm sido fáceis, temos vindo a sentir algumas dificuldades com o comportamento do McLaren isso condicionou as nossas prestações.

A equipa fez um trabalho muito aturado desde a prova de Hockenheim, tendo desmontado o carro todo e verificado todas os seus componentes. Acredito que voltaremos a ter material competitivo em Espanha”, afirmou o português.

Com aspirações a assegurar dois ceptros este ano, Henrique Chaves espera na prova espanhola poder estar na luta pelos triunfos e, assim, fortalecer as suas possibilidades em garantir os títulos para o seu currículo. “Estamos a chegar aos momentos decisivos da temporada e isso obriga-nos a conseguir bons resultados de modo a proteger os nossos objectivos. Não tenho dúvida que, se voltarmos a ter um carro bem afinado, como tivemos na primeira metade da época, estaremos na luta pelos lugares do pódio e pelas vitórias. Vamos ter de trabalhar bem e conseguir fazer boas qualificações, dado que em Valência não é fácil ultrapassar. Mas estamos confiantes e determinados”, concluiu o português.

O programa oficial da ronda do Circuito Ricardo Tormo do GT World Challenge Europe tem o seu início na sexta-feira com uma sessão de treinos-livres e a Pré-Qualificação. No sábado realiza-se a primeira qualificação (8h00) e a primeira corrida (13h00), um esquema que se repete no domingo, mas com a qualificação às 8h00 e a prova de sessenta minutos às 13h00. Todas as sessões competitivas podem ser seguidas em directo no website oficial da competição.