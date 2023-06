GT World Challenge Europe: Henrique Chaves com a vitória nos 1000 km de Paul Ricard como objectivo | AutoSport

Henrique Chaves disputa no próximo fim-de-semana os 1000 km de Paul Ricard, a terceira etapa do GT World Challenge Europe e, como é seu timbre, está determinado em lutar pelo triunfo na sua categoria.

O português continua a sua temporada no circuito francês, numa prova que é vista por muitos como uma preparação para as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps, mas para já o seu foco é em somar pontos para poder bater-se pelo título da Endurance Cup juntamente com os seus colegas de equipa no McLaren 720S GT3 da Garage 59 – Miguel Ramos e Louis Prette.

Na primeira ronda, as 3 Horas de Monza, o trio do carro com o dorsal número 188 conquistou a pole-position, mas na corrida, apesar de ter mostrado andamento para vencer a categoria Bronze, algumas contrariedades acabaram por significar o quarto posto no final da prova.

No evento francês, que se realiza no próximo fim-de-semana, Henrique Chaves pretende voltar a evidenciar competitividade, mas sobretudo concretizar o potencial em resultados. “Em Monza estávamos muito fortes e só algumas questões desfavoráveis nos impediram de triunfar. Penso que em Paul Ricard, em circunstâncias normais, o McLaren deverá ser muito competitivo também, portanto, vamos apontar para a vitória. Até para ‘vingar’ termos perdido a prova do ano passado, devido a um problema já perto do fim, depois de estarmos na liderança com mais de quarenta segundos de avanço. Contudo, o campeonato é a nossa prioridade e somar muitos pontos será muito importante”, avançou o piloto de Torres Vedras.

Em pista estarão cinquenta e sete máquinas, o que num circuito de 5,791 km de perímetro pode criar algumas questões tácticas, assim como dificuldades nas paragens, dado o exíguo espaço para tantos carros. “Vai ser uma corrida longa, de seis horas, e com muito tráfego. Vai ser importante gerir bem tráfego e ter uma boa estratégia. Para além disso, teremos de ter alguma sorte com os ‘pit-stops’, sem carros a nossa volta que nos possam atrasar. Será uma prova com muitos desafios, mas estou confiante de que nós, os pilotos, a Garage 59 e o McLaren temos a capacidade para podermos estar na luta pela vitória”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial dos 1000 km de Paul Ricard tem o seu início na sexta-feira com o ‘Bronze Test’, treinos-livres e a Pré-Qualificação, que se realiza às 18h50, Hora de Lisboa. No sábado realizam-se a qualificação, 10h00, e a corrida, 16h55, que terá a duração de seis horas. Todos as sessões competitivas podem ser seguidas em directo através do website oficial do GT World Challenge.