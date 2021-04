GT World Challenge Europe Endurance: Arranque para Henrique Chaves e Miguel Ramos

Henrique Chaves e Miguel Ramos iniciam no próximo fim-de-semana a sua temporada deste ano, com o início do GT World Challenge Europe na sua vertente Endurance, que terá como palco o histórico Autodromo Nazionale di Monza. Depois de terem conquistado o título de Campeões de Pilotos do International GT Open, este ano a dupla ingressou na mais importante competição dedicada a carros de Grande Turismo do globo, o GT World Challenge que tem campeonatos nos Estados Unidos da América, na Ásia e, claro, no Velho Continente.

A competição europeia tem dez eventos – cinco de Endurance e cinco de Sprint – e começa no próximo fim-de-semana no histórico traçado transalpino.

Depois de um longo defeso, Henrique Chaves está ansioso por regressar à competição e às lutas em pista. “Mal posso esperar por colocar as mãos no ‘Lambo’! Gosto de corridas, de pilotar e de procurar o máximo do potencial do carro e da minha pilotagem. Gosto do circuito de Monza, é uma pista que exige grande precisão e onde já obtive bons resultados e é um excelente palco para a minha estreia nesta competição. É um ambiente novo, com um pelotão gigantesco e muito forte, mas creio que temos bons argumentos“, afirmou o jovem de vinte e quatro anos.

O português será acompanhado aos comandos do Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport por Miguel Ramos e Adrian Amstutz, esperando o trio estar envolvido na luta pelas melhores posições da classe Pro-Am.

Henrique Chaves está consciente de que terá pela frente adversários muito fortes e um plantel com mais de quarenta carros, mas nem por isso deixa traçar objectivos exigentes, até porque, numa prova de três horas tudo pode acontecer e a estratégia será determinante. “Será um fim-de-semana de muitas novidades, mas estou confiante de que temos um bom carro, uma equipa muito competente e um trio de pilotos competitivos, o que nos permitirá estar na luta pelas melhores posições da nossa classe. A qualificação será importante, dado que será muito difícil encontrar uma volta limpa e, na corrida, será determinante manter um bom ritmo sem cometer erros. Se levarmos tudo isto em consideração, estou seguro de que no domingo à tarde poderemos celebrar um bom resultado na nossa estreia”, concluiu o português.

O programa oficial da ronda de Monza do GT World Challenge Europe Endurance Cup tem o seu início no sábado, com os treinos-livres e a pré-qualificação. No domingo, será disputada a qualificação (8h00) e a corrida (14h00). Todo o fim-de-semana poderá ser seguido através do website oficial da competição.