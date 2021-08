GT World Challenge Europe: Chaves e Ramos na ‘pole’ em Brands Hatch | AutoSport

Naquele que foi o primeiro contacto de Henrique Chaves com Brands Hatch, onde este fim-de-semana se disputa a sétima ronda do GT World Challenge Europe, dificilmente poderia ser melhor, tendo a dupla lusa Henrique Chaves/Miguel Ramos conquistado a pole-position da Pro-Am na sua qualificação, assinando ainda o nono tempo da geral e sido os mais rápidos dos pilotos da Lamborghini.

Ao contrário de Miguel Ramos, o jovem de Torres Vedras chegava à exigente pista britânica sem nunca lá ter competido ou testado, o que prometia uma fase de aprendizagem para que pudesse estar ao nível que tem evidenciado ao longo da presente temporada do mais importante campeonato dedicado a carros de GT da Europa.

No entanto, o piloto que divide com Miguel Ramos o Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport rapidamente se adaptou ao traçado do circuito de Brands Hatch e mostrou um ritmo competitivo muito elevado desde a primeira sessão de treinos-livres.

Henrique Chaves arrancava para a sua qualificação com confiança, até porque o seu colega de equipa alcançara a pole-position da Pro-Am na sua sessão, e rapidamente assinou um tempo que se revelou inacessível para os seus adversários.

No final da sua qualificação, o jovem português era o nono mais rápido de todo pelotão e o melhor dos pilotos ao volante de Lamborghini, conquistando a pole-position da classe Pro-Am.

“A equipa deu-nos um carro fantástico que nos permitiu atacar e isso foi muito importante. Fiz uma boa volta, o que nos garante uma excelente posição para a corrida de amanhã. O Miguel esteve também muito forte, com a ‘pole’, e estamos numa situação muito positiva, mas amanhã é outro dia e é quando se marcam a maior parte dos pontos”, afirmou Henrique Chaves.

O dia de hoje foi extremamente positivo para a única dupla portuguesa a disputar o GT World Challenge Europe, mas envolvida na luta pelos três títulos, o jovem de Torres Vedras está já focado nas corridas de amanhã. “Hoje conquistámos duas pole-positions, mas agora temos de concretizar estas performances em resultados nas provas que se realizam no domingo. Eu e o Miguel poupámos na qualificação um jogo de pneus cada um, o que é muito positivo e pode ajudar-nos bastante amanhã. Depois da performance de hoje, queremos vencer as corridas e reforçar a nossa posição na luta pelo campeonato. Vamos dar o máximo”, concluiu Henrique Chaves.

A primeira corrida de amanhã terá o seu início às 11h00 e a segunda às 15h45, podendo ambas ser seguidas em directo no website do GT World Challenge Europe.