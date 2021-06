GT World Challenge Europe: Chaves e Ramos confiantes | AutoSport

Henrique Chaves e Miguel Ramos disputam no próximo fim-de-semana a quinta ronda do GT World Challenge Europe, que terá como palco o circuito de Misano, Itália, e uma vez mais estão determinados em lutar pelos lugares do pódio.

A dyupla tem sido um dos protagonistas da temporada da mais importante competição dedicada a carros de GT do planeta, tendo já somado dois triunfos e um pódio. Estes resultados permitem ao duo português estar no terceiro lugar do Campeonato de Pilotos Pro-Am do GT World Challenge Europe, assim como no terceiro posto da Sprint Cup, estando envolvido na luta por ambos os ceptros.

No próximo fim-de-semana, Henrique Chaves e o seu colega de equipa voltam a disputar nova etapa da Sprint Cup, composta por duas corridas de uma hora, desta feita em Misano, um traçado onde o piloto de vinte e quatro anos nunca correu, mas isso não o impede de ter uma abordagem positiva. “Uma vez mais, vamos para um circuito desconhecido para nós, uma vez que eu e a equipa nunca lá competimos. Mesmo o Miguel já lá realizou corridas, mas sempre no sentido inverso ao actual. Mas como demonstrámos em Zandvoort, isso não deverá ser um problema e estou confiante de que teremos uma boa base de trabalho. Teremos de conhecer o traçado e procurar os seus limites, mas isso faz parte da vida de um piloto. Para além disso, o primeiro e terceiro sectores poderão ser favoráveis ao nosso carro”, sublinhou o português.

Como tem sido habitual, o duo português tem fortes desafios pela frente num dos campeonatos mais competitivos do mundo, mas sente confiança suficiente para apontar objectivos claros e precisos. “Perdemos pontos na segunda corrida de Zandvoort, por não podermos tomar parte na prova, portanto, temos de recuperar para regressar à liderança do Campeonato de Pilotos Pro-Am. Os nossos adversários são fortes, mas estou seguro de que poderemos estar na luta pelas vitórias e pole-positions e assim continuar na luta pelos títulos”, concluiu o jovem de Torres Vedras.

O programa oficial da ronda de Misano do GT World Challenge Europe Sprint Cup tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres e a pré-qualificação. No sábado, será disputada a primeira qualificação (8h40) e a Corrida 1 (14h00). No domingo, será realizada a segunda qualificação (8h00) e a Corrida 2 (13h00). Todo o fim-de-semana poderá ser seguido através do website oficial da competição.