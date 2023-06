GT World Challenge Europe/24h de Spa, Henrique Chaves: “podemos ser competitivos e lutar pelo triunfo na classe” | AutoSport

Henrique Chaves disputa no próximo fim-de-semana as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps, a terceira etapa do GT World Challenge Europe, estando determinado em triunfar na sua classe.

O jovem português tem vindo a ser um dos pilotos em destaque da temporada deste ano da mais importante competição europeia dedicada a carros de GT, mostrando-se como um dos pilotos mais rápidos em pista e um dos protagonistas na luta pela vitória da classe Bronze.

Para a prova do majestoso circuito situado na floresta das Ardenas, Bélgica, Henrique Chaves volta a fazer equipa com Miguel Ramos e Louis Prette, aos comandos de um dos McLaren 720S GT3 da Garage 59, juntando-se ainda Conrad Grunewald.

Na mais importante corrida da época do GT World Challenge Europe, e uma das mais aguardadas do ano, o piloto português está determinado em mostrar uma vez mais o seu talento, esperando poder estar na luta pelo triunfo nas 24 Horas de Spa-Francorchamps entre os concorrentes da classe Bronze. “Temos estado rápidos ao longo de temporada e só algumas contrariedades nos impediram de vencer, como foi o caso em Paul Ricard, quando um problema técnico a sete minutos do fim nos roubou uma vitória certa. Penso que em Spa-Francorchamps poderemos ser competitivos, uma vez mais, e, em circunstâncias normais, lutar pelo triunfo na nossa classe”, sublinhou Henrique Chaves.

Como sempre em Spa-Francorchamps, a corrida promete ser exigente, uma vez que para além dos setenta carros em pista, num selectivo circuito com 7,004 quilómetros, há ainda que contar com a habitual instabilidade climatérica das Ardenas, o que significa que em algum momento a chuva fará a sua aparição.

Tudo isto contribui para que a consistência ao longo das vinte e quatro horas de prova e a estratégia sejam determinantes para o resultado final, sendo ainda preponderante evitar os incidentes que são comuns em corridas de larga duração. “Vai ser uma prova longa e com muitos desafios! Temos uma boa equipa e um carro competitivo, portanto cabe-nos a nós, pilotos, aproveitar o potencial que temos à nossa disposição. O Conrad junta-se a nós, tendo já demonstrado ser muito consistente, o que é muito importante para uma prova de vinte e quatro horas. Estou seguro de que, se não nos envolvermos nos incidentes típicos destas provas, jogarmos bem estrategicamente e não tivermos questões de fiabilidade, estaremos na luta pela vitória na nossa classe”, concluiu com confiança Henrique Chaves.

O programa oficial das 24 Horas de Spa-Francorchamps tem o seu início na quinta-feira com a primeira sessão de treinos-livres, às 10h20. No mesmo dia realiza-se a qualificação que tem o seu início às 20h20. Na sexta-feira efectua-se a Superpole, destinada aos vinte mais rápidos, ao passo que a corrida terá o seu começo no sábado às 15h25. Todas as sessões competitivas podem ser seguidas em directo através do website oficial do GT World Challenge Europe.