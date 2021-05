GT World Challenge Europa: Segunda do ano para Henrique Chaves e Miguel Ramos

Henrique Chaves e Miguel Ramos disputam no próximo fim-de-semana a segunda ronda do GT World Challenge Europe, estando determinados em ultrapassar todos os desafios que terão pela frente em Magny-Cours, onde se realiza o primeiro evento da Sprint Cup.

A dupla lusa, a que se junta Adrian Amstuzt, estiveram em plano de evidência na primeira prova da temporada, as 3 Horas de Monza, conseguindo o terceiro lugar na classe Pro-Am.

Com um evento da Endurance Cup a iniciar a temporada da mais importante competição dedicada a carros de GT da Europa, a segunda ronda dá início à Sprint Cup, o que altera ligeiramente a composição do Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport, mantendo-se apenas Henrique Chaves e Miguel Ramos aos comandos do exuberante carro italiano.

A segunda prova da época tem como palco o circuito francês de Magny-Cours, que terá um esquema de fim-de-semana ligeiramente diferente, com a Corrida 1 a ser realizada no sábado à noite, 21h25, o que coloca novos desafios à dupla lusa.

Para além disso, nenhum dos pilotos do Lamborghini número setenta e sete tem um conhecimento aprofundado do circuito situado no centro de França. “Vai ser um fim-de-semana de desafios. Não conheço muito bem Magny-Cours, realizei apenas um teste há uns anos, e o Miguel também não compete lá há bastante tempo. Teremos de reaprender o traçado. Temos ainda que nos adaptar à corrida nocturna de sábado. É uma novidade para mim, mas vamos trabalhar para que isso não seja uma questão”, apontou o piloto de Torres Vedras.

Apesar de todos os desafios que a dupla portuguesa tem pela frente, Henrique Chaves mostra-se confiante para um fim-de-semana que promete ser exigente. “Existem algumas condicionantes à nossa prestação, mas estou seguro de que isso não será uma questão ao longo dos três dias de Magny-Cours. Como sempre neste campeonato, a oposição é muito forte, mas estamos confiantes. Com trabalho poderemos evoluir ao longo do fim-de-semana e estarmos competitivos nas duas corridas de modo a podermos conquistar bons resultados”, concluiu o português.

O programa oficial da ronda de Magny-Cours do GT World Challenge Europe Endurance Cup tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres e a pré-qualificação. No sábado, será disputada a primeira qualificação (16h05) e a Corrida 1 (21h25). No domingo, será realizada a segunda qualificação (9h00) e Corrida 2 (13h40). Todo o fim-de-semana poderá ser seguido através do website oficial da competição.