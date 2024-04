GT World Challenge: Estreia de Guilherme Oliveira “foi uma experiência inesquecível”

Com apenas 19 anos, Guilherme Oliveira estreou-se no maior e mais competitivo campeonato de GT do mundo, o GT World Challenge Europe Endurance Cup, que arrancou na pista francesa de Paul Ricard. O jovem piloto destacou a “experiência inesquecível” de correr num pelotão com 55 carros, terminando com o 12º lugar da categoria ao volante do Porsche 911 GT3 R, partilhado com o austríaco Philipp Sager e com o alemão Marvin Dienst.

A curta carreira de Guilherme Oliveira já inclui várias vitórias e momentos importantes, desde os 15 títulos conquistados no Karting em Portugal e Espanha, às excelentes indicações que deu na Fórmula 4, ao vice-campeonato em LMP3 alcançado no European Le Mans Series ou a oportunidade de correr em Daytona ou Indianápolis no IMSA.

No passado fim de semana, o jovem piloto de Vila Nova de Gaia estreou-se no GT World Challenge Europe Endurance Cup, com um ambiente ultracompetitivo que Guilherme Oliveira enfrentou com a equipa italiana Dinamic GT. Nas 3 Horas de Paul Ricard, onde partilhou o novo Porsche 911 GT3 R com o dono da equipa, Philipp Sager, e com o ex-piloto do DTM, Marvin Dienst e sem ter realizado o teste antes da prova, Oliveira teve de se readaptar à pista francesa, onde correu em 2022 na época em que se sagrou vice-campeão da ELMS.

A qualificação foi difícil para o Porsche da equipa italiana, mas Guilherme Oliveira, Phillip Sager e Marvin Dienst estiveram em modo de recuperação durante toda a corrida, principalmente o piloto alemão, o mais experiente com o 911 R GT3, que fez o turno final rumo ao 12.º lugar da Bronze Cup, categoria que tinha quase duas dezenas de carros.

“Foi uma experiência inesquecível, mas também uma espécie de terapia de choque!”, afirmou Guilherme Oliveira no final. “A atmosfera e a competitividade do GT World são incríveis. Ver 55 carros de marcas tão emblemáticas e com tantos pilotos de topo é um cenário incrível, sentimos mesmo que estamos entre a elite das corridas de Endurance de GT. E dentro de pista é impossível não sentir uma emoção extra, porque estamos constantemente a discutir posições com alguém. A nossa corrida não foi fácil, porque ainda nos estamos a adaptar ao carro e a esta realidade, mas o Phillip [Sager] também fez um excelente trabalho e depois o Marvin [Dienst] colocou-nos dentro do top 10 da Bronze Cup, apesar de termos descido a 12.º devido a uma penalização. Pessoalmente, foi um fim de semana muito importante, porque nos dá resiliência e nos obriga a encontrar soluções para a adversidade, num campeonato hipercompetitivo. Logo depois da corrida fomos testar para encontrarmos as melhores afinações e ficarmos mais confortáveis com o carro, que tem um estilo de pilotagem particular. Muito obrigado a todo o staff da Dinamic pelo trabalho! Agora temos um dos pontos altos da nossa época, que são as 24 Horas de Spa-Francorchamps, outra daquelas provas que qualquer piloto sonha disputar”, referiu o jovem piloto português.

As famosas 24 Horas de Spa-Francorchamps celebram 100 anos de história entre os dias 26 e 30 de junho.