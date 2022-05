GT World Challenge/Brands Hatch: Miguel Ramos com mais um pódio | AutoSport

Miguel Ramos com mais um pódio em Brands Hatch

Miguel Ramos teve uma prova muito difícil em Brands Hatch com o Mclaren 720s #188 da Garage 59.

Ainda assim, com Dean Mcdonald, conseguiu arrancar a ferros, um pódio na Corrida 2.

Um problema mecânico na caixa de velocidades, na qualificação de sábado, fez com que Miguel Ramos não conseguisse lutar por um melhor lugar na grelha e por isso a dupla partiu na última linha para a Corrida 1.

Como não é permitido ‘mexer’ no carro entre qualificações, esse pormenor, fez com que também Dean McDonald não conseguisse sequer fazer a qualificação para a Corrida 2.

Na Corrida 1, Miguel Ramos recupera para o segundo lugar da classe após boa largada e ter aproveitado bem o incidente na primeira curva. Brands Hatch é um circuito muito estreito e com poucos pontos de ultrapassagem, mas Ramos quase passou o Ferrari #21 primeiro na classe, e de repente tudo correu mal. Um problema com o selector de velocidades colocava o carro em ‘False Neutral’ na curva 8 que é feita em terceira velocidade.

Por causa disso, Ramos perdeu o segundo lugar e nas boxes perderam mais um lugar, devido a terem perdido 3 segundos na mudança de pilotos pois o carro estava engrenado em segunda velocidade e o Dean não ter conseguido colocar primeira. No stint do Dean, este bem tentou passar Andrea Bertolini, mas neste circuito é muito difícil.

Já na Corrida 2 desta tarde McDonald partiu de último e em tráfego perdeu muitos segundos para os diretos concorrentes da Pro-Am. O Pit Stop correu bem desta vez e Miguel Ramos fez um fantástico turno, mantendo um ritmo muito forte em relação aos principais adversários da Pro-AM, conseguiu recuperar cerca de 15 segundos e ultrapassar o Ferrari #21, obtendo o desejado pódio.

Para Miguel Ramos, “ontem não correu nada bem a qualificação. Fiz apenas três voltas e algo partiu na caixa de velocidades. Como não se pode trabalhar no carro entre qualificações, o Dean nem se pôde qualificar e por isso partimos para as duas provas do último lugar da classe. Esta tarde, ainda que partíssemos no fundo da grelha e já no meu stint a cerca de 4 voltas do fim consegui ainda passar o Delecour e com isso entrarmos no Pódio”.

A próxima prova (Sprint Cup) terá lugar entre 13 e 15 de maio em Magny-Cours (França).