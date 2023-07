GT World Challenge Asia: Passagem positiva de Álvaro Parente por Suzuka | AutoSport

Tendo como palco o circuito de Suzuka, Álvaro Parente disputou este fim de semana a terceira etapa do GT World Challenge Asia e esteve entre os pilotos mais rápidos do pelotão.

O piloto português assegurou o sexto tempo mais rápido da sua qualificação, abrindo as portas à possibilidade de discutir posições pontuáveis durante a corrida.

Para a primeira corrida do fim de semana, Morris Chen, companheiro de equipa de Parente, qualificou o Porsche 911 GT3 R da HubAuto Racing na vigésima nona posição da grelha de partida. Álvaro Parente realizou o segundo turno de pilotagem, e com ritmo forte, foi galgando posições, tendo ficado em décimo da sua categoria, décimo primeiro da geral, o que garantiu à dupla um ponto.

Na segunda corrida do fim de semana, foi o piloto do Porto que realizou o primeiro ‘stint’, rodando no grupo da frente, que imprimiu um andamento fortíssimo. Sem que houvesse ultrapassagens entre os oito primeiros, este foram-se distanciando do restante pelotão. Morris Chen saiu das boxes no mesmo posto, sexto, mas viu-se envolvido num grupo com diversas batalhas intensas, acabando por cair para a décima terceira posição final.

“Foi um fim-de-semana difícil, mas positivo. Temos vindo a evoluir o carro, o que nos permitiu estar muito fortes aqui e isso significou o sexto posto na grelha de partida. Demos também um passo em frente no que diz respeito à afinação do carro, o que foi benéfico para o Morris, que está cada vez mais competitivo. Penso que a nossa passagem por Suzuka foi muito positiva”, afirmou Álvaro Parente. “Tínhamos andamento para ficar entre os dez primeiros, mas algumas condicionantes não nos ajudaram. Na prova do sábado realizamos uma grande recuperação e ficámos nos pontos e, na segunda, o Morris viu-se envolvido numa luta muita agressiva e perdeu algumas posições. Vamos continuar a trabalhar como até aqui para darmos mais um passo em frente e conquistarmos resultados condizentes”, concluiu.

A próxima ronda do GT World Challenge Asia realiza-se já no próximo fim-de-semana em Motegi, Japão.