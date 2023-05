GT World Challenge Asia: Álvaro Parente começa temporada na Tailândia | AutoSport

O piloto português Álvaro Parente, um dos melhores da sua geração, está de regresso às pistas. O piloto vai competir este ano no GT World Challenge Asia num Porsche 992 GT3 R da HubAuto Racing e inicia no próximo fim-de-semana no Chang International Circuit, Tailândia, o seu programa de 2023.



O português dividirá o carro alemão com Morris Chen, enfrentando uma lista de inscritos que conta com vinte e cinco concorrentes, onde pontificam alguns dos melhores pilotos do mundo na categoria.



“O Porsche é novidade para todas as equipas e vamos focar-nos em afiná-lo e na sua preparação máxima para estarmos a um bom nível logo na qualificação e continuar a trabalhar durante o fim de semana para nos batermos por bons resultados”, afirmou Álvaro Parente. A grelha está muito competitiva este ano, mas tanto eu como o Morris estamos entusiasmados e com determinação. Vamos dar mais tempo de pista ao Morris para que continue a sua adaptação ao carro e trabalhar no estilo de pilotagem que este exige para funcionar. Vamos fazer de tudo para que tudo corra bem e possamos iniciar a temporada de uma forma positiva”, concluiu Álvaro Parente.



O programa oficial da ronda do Chang International Circuit tem o seu início na sexta-feira com duas sessões de treinos-livres, realizando-se as qualificações no sábado, a partir das 5h47 (Hora de Portugal Continental), assim como a primeira corrida, que terá o seu início às 9h30 e terá a duração de uma hora. A segunda prova, com a mesma duração, terá luz verde às 5h00 de domingo. Ambas as corridas podem ser seguidas em direto através do website oficial do GT World Challenge Asia.