GT World Challenge, Álvaro Parente nos 1000 Km de Paul Ricard

Álvaro Parente disputa no próximo fim-de-semana os 1000 Km de Paul Ricard, a derradeira prova do GT World Challenge Europe Endurance Cup de 2020, estando determinado em terminar a temporada em alta. Após doze corridas realizadas nas circunstâncias difíceis que o mundo enfrenta, o piloto do Porto chega ao último evento do seu programa de 2020, que terá lugar no circuito francês situado nos arredores de Marselha.

Álvaro Parente volta a ter a companhia de Andy Soucek e Jordan Pepper aos comandos de um dos Bentley Continental GT3 da K-PAX Racing, acreditando que o carro inglês poderá ser competitivo em Paul Ricard. “O Bentley tem andado muito bem neste circuito, o que nos deixa entusiasmados para este fim-de-semana. Temos tido diversas contrariedades durante a época que nos têm impedido de assegurar os resultados que estão ao nosso alcance, mas vamos trabalhar para em Paul Ricard podermos terminar bem classificados”, afirmou o português.

A prova da pista gaulesa terá a duração máxima de seis horas e, como sempre, terá um plantel fortíssimo, com os melhores pilotos de GT do mundo distribuídos pelos quarenta carros inscritos. Apesar, da oposição, Álvaro Parente está confiante de que, com aplicação da parte de todos, uma boa classificação poderá ser conquistada. “É uma prova muito longa e com muitos carros em pista num circuito relativamente curto, portanto, o tráfego será determinante para um bom resultado tanto na qualificação como na corrida. A estratégia será também um factor a ter em conta. Existem, portanto, muitas situações que podem contribuir para o sucesso. Cabe-nos a nós, todos juntos, trabalharmos para ultrapassarmos todas as contrariedades e chegarmos ao final de tarde de domingo com motivos para celebrarmos. Vamos dar o máximo, como sempre”, concluiu o português.

O programa oficial dos 1000 Km de Paul Ricard tem o seu início no sábado, com os treinos-livres, Pré-Qualificação e Qualificação, realizando-se a corrida no domingo às 10h45, Hora de Portugal Continental, que pode ser seguida no website da competição.