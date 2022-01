GT: Wolfgang Reip falou do problema de saúde que lhe roubou a carreira | AutoSport

Wolfgang Reip podia ter sido mais uma história bem sucedida do programa GT Academy, que levou muitos pilotos do virtual para o real. Reip, venceu a GT Academy europeia em 2012. O sucesso chegou depressa mas a vida pregou-lhe uma rasteira e agora está impossibilitado de competir.

Depois da sua vitória na GT Academy, o sucesso chegou depressa para Reip que foi mostrando o seu talento nos GT e nos LMP2, tendo participado em provas do WEC, nas 24h de Le Mans, no campeonato britânico de GT tendo sido campeão no Blancpain, além de ter vencido as 12h de Bathurst. Mas de um momento para outro o que parecia ser uma carreira encaminhada para o sucesso teve um ponto final abrupto e algo injusto.

Reip desapareceu dos radares mas recentemente o ex-piloto belga de 35 anos usou as redes sociais para mostrar, de forma corajosa, como vive hoje em dia:

“Sou portador de uma deficiência. Esta é a primeira vez que decidi falar sobre o assunto publicamente. Quando pensamos em deficiência, pensamos num membro em falta, ou paralisia induzida por desordens neurológicas por acidente ou doença. A minha deficiência não pode ser vista, mas é extremamente debilitante e transformou a minha vida. Aqui está uma pequena lista não exaustiva do que já não posso fazer: usar transportes públicos, ir a um bar, festejar, passar uma noite normal com amigos, ouvir música, ver um filme ou um vídeo com som, tomar um duche sem proteção, cozinhar sem proteção, ir às compras sem proteção, passar um dia na cidade, qualquer coisa direta ou indiretamente relacionada com o desporto motorizado real e virtual (há 2 anos que não ponho os pés num circuito, quer seja karting ou carro), conduzir inocentemente o carro durante algumas horas na estrada, passear num parque, conversar com uma voz normal sem sussurrar, trabalhar sem ser à distância e sem reuniões de voz, etc. , etc…

O que é isso? Bem, eu sofro de hiperacusia severa e tinnitus incapacitante após vários traumas sonoros durante a minha carreira nas corridas. O primeiro aconteceu em 2014, mas foi leve, e eu continuei a ter uma vida normal e a correr, mas estava cada vez pior, e durante 2 anos tenho estado em queda livre.”

Numa entrevista ao AutoHebdo, Reip explica um pouco da sua história:

“Só foi preciso um dia de testes num monolugar, onde não pus os meus tampões auriculares porque não tínhamos o rádio nesse dia, e por isso pensei que não precisava deles (ver como não estava consciente do seu papel protetor e não apenas de um auricular… e sem consciência do perigo). Assim, os meus ouvidos levaram com 115db ou mesmo 120db com o ruído do vento (além disso, com uma parte muito longa a toda a velocidade, pois era uma oval) durante várias horas e na mesma noite, enquanto regressava ao hotel, os meus ouvidos zumbiam muito, assobiando. Nunca tinha tido isso na minha vida. Pensei que iria passar durante a noite, como muitos fazem depois de ir a uma discoteca, mas não passou. Durante os dias seguintes o zumbido desapareceu, ainda tinha um assobio muito alto à esquerda e uma espécie de sopro à direita. Mas era leve e habituei-me rapidamente. 2/3 semanas depois comecei a ter os primeiros sintomas de hiperacusia, reparei pela primeira vez à hora do almoço, num restaurante, não suportava o barulho dos talheres, os gritos das crianças, e estes sintomas aumentaram, não fazia ideia do que estava a acontecer. Tinha muito medo pela minha carreira, ainda tinha tantos sonhos. Os Otorrinolaringologistas eram impotentes. O “desconforto” transformou-se rapidamente em orelhas ardentes, por exemplo, depois de voar, conduzir, comer fora, ir ao cinema, etc…”

O resto da história é feita de algumas tentativas de regressar ao desporto motorizado, mas a agressão do som impediu o belga de voltar a fazer o que sempre quis. A sua situação foi de altos e baixos mas em 2020 piorou dramaticamente e desde então a sua condição tem colocado entraves à sua vida.

Na publicação do Facebook, Reip explica um pouco mais da sua doença:

“É uma patologia rara e pouco conhecida, daí a falta de fundos e de investigação sobre o assunto.

Basicamente, é o cérebro que já não processa corretamente os sons e cria inflamação no ouvido e nos nervos adjacentes. É um problema complexo porque várias áreas do cérebro estão envolvidas. Não é claro se há ou não danos no ouvido. O resultado é que o som magoa os ouvidos, literalmente. Sei que é difícil de imaginar, mas é assim, se alguém falar comigo num volume de voz normal durante algum tempo os meus ouvidos vão começar a arder. E quanto mais ardem, mais baixo é o nível de tolerância. Com sons repentinos de alta frequência é ainda pior, pense em todos os ruídos de lavar pratos, bater de portas, etc… Dependendo da intensidade, estes sons podem tornar o meu caso ainda pior.

E ainda por cima tenho um zumbido muito alto, não do tipo que se ouve em silêncio e que aumenta quando me exponho ao som (seja ele qual for)

Só há alguns anos é que a ciência se interessa pelo assunto. Historicamente, as hiperacusias severas eram tomadas por loucura ou fobia, pelo que as pessoas tinham de ser expostas ao ruído para que deixassem de ter medo, mas tinha exatamente o efeito oposto. Esta visão ainda está muito presente entre otorrinolaringologistas e audiologistas, mas estudos recentes mostram que não tem nada a ver com o assunto.

Estou a lançar esta coleção para apoiar a investigação, e porque espero, estou confiante, que dentro de 10-15 anos (pelo menos mais cedo, espero) teremos compreendido como tratar esta patologia de forma eficaz e completa.

Para além da patologia em si, ela tem um enorme impacto psicológico, uma vez que basicamente a maioria das coisas que fazem valer a pena viver já não são possíveis, somos mais do que uma sombra do que éramos.

Há um meio muito simples de prevenção, proteger os nossos ouvidos. Uma vez arruinados, não há volta a dar. Portanto, sim, a maioria perderá um pouco de audição, nada dramático, outros terão apenas tinnitus ou tinnitus com uma ligeira hiperacusia, e finalmente, para uma minoria, cairemos no meu caso, e isso, não desejo que ninguém, mas ninguém está seguro, não sabemos em que caso cairemos antes que seja demasiado tarde.”

Assim, a história de Reip pode ser um aviso para todos nós que gostamos de automobilismo. A grande maioria gosta do som e quanto mais forte melhor. Mas não podemos deixar de pensar nos perigos que esse tipo de prática implica, especialmente para quem pratica desporto ou está ligado. Assim, que a história de Reip nos permita ter os cuidados para podermos ouvir o som dos motores durante muito tempo.