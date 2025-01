GT Winter Series: RACAR Motorsport com bons resultados no AIA

A RACAR Motorsport destacou-se na segunda etapa das GT Winter Series de 2025, realizada no Autódromo Internacional do Algarve. Leandro Martins e Dieter Svepes, ao comando do Porsche 992 GT3 Cup #911, demonstraram grande consistência. Após qualificações bem-sucedidas, garantindo o 2º e 1º lugares na classe Cup 2, enfrentaram três corridas desafiantes.

No sábado, na primeira corrida de 30 minutos, terminaram em 2º na classe, enquanto na segunda se destacaram ao alcançar a vitória na Cup 2. No domingo, a terceira corrida, com 55 minutos de duração e disputada sob chuva, foi utilizada pela equipa para testar uma nova afinação visando o projeto principal de 2025. Apesar de o risco não ter compensado, terminando em 3º na classe, a equipa encerrou o fim de semana com resultados positivos e progressos significativos no desenvolvimento do carro.

“Estivemos sempre muito competitivos, lutando pela vitória e mostrando um ritmo muito forte! Conquistámos um triunfo e um segundo lugar na nossa classe, mas na terceira decidimos arriscar num ‘set-up’ de chuva diferente para perceber se o poderíamos usar mais tarde. Percebemos que não foi o caminho correto, mas aprendemos muito e isso é o mais importante nesta fase”, afirmou Leandro Martins.

O piloto luso-brasileiro está satisfeito com este início de temporada, sublinhando a importância de participar na GT Winter Series. “Tem sido fantástico poder voltar à pilotagem, ganhar ritmo e experimentar afinações diferentes para preparar a temporada principal. Apesar do nosso foco estar na preparação, temos estado competitivos e já conseguimos alguns bons resultados. Agora vamos ter um interregno, durante o qual vamos analisar estes dois fins-de-semana para voltarmos ainda mais fortes”, concluiu Leandro Martins.

A próxima etapa do GT Winter Series disputa-se em Valência, no Circuit Ricardo Tormo, entre os dias 13 e 16 de fevereiro.