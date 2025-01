GT Winter Series: RACAR conquistou vitória e segundo lugar no Estoril

A RACAR Motorsport teve um início promissor na temporada das GT Winter Series, com Leandro Martins e Dieter Svepes, conquistando uma vitória na classe Cup 2 e um segundo lugar geral na etapa de abertura no Autódromo do Estoril. A equipa portuguesa utiliza o campeonato como preparação para 2025, mas também busca bons resultados.

No sábado, com pista seca, a dupla garantiu um desempenho sólido na qualificação e na primeira corrida, de 30 minutos. No domingo, a chuva intensa tornou as condições desafiadoras. Na segunda corrida, o Porsche 911 da equipa enfrentou problemas e não participou. Já na terceira corrida, de 45 minutos, com pista encharcada, Martins iniciou com segurança, aproveitando erros de adversários e entregando o carro na segunda posição para Svepes.

Sob pressão do piloto austríaco, o líder da classe saiu de pista, mas a corrida foi encerrada com bandeira vermelha devido a outro acidente. A classificação final considerou a volta anterior, consolidando o segundo lugar da RACAR Motorsport na Cup 2.

Leandro Martins sublinhou que foi um “fim-de-semana muito positivo, mas muito desafiador, com as condições de pista muito difíceis no último dia. Vencemos uma corrida no seco, no sábado, e no domingo, ganharíamos a prova principal, se as bandeiras vermelhas não aparecessem. Foi uma boa forma de começar o ano”.

Foi um início de temporada difícil, tais as condições que se verificaram no domingo, mas foi um desafio que ajudou toda a equipa a preparar-se, continuando já no próximo fim-de-semana, com a etapa do Autódromo Internacional do Algarve. “Foi uma forma bem exigente de iniciar o ano, mas foi bom para recuperarmos ainda mais depressa o ritmo e ‘ligarmos’ o nosso espírito competitivo. Como já disse, foi positivo e agora estamos já focados na ronda do Algarve que se realiza em apenas alguns dias”, afirmou Leandro Martins.

As GT Winter Series prosseguem no próximo fim-de-semana no Autódromo Internacional do Algarve, realizando-se a qualificação e a primeira corrida no sábado, ao passo que a segunda e a terceira provas, a mais longo do programa, serão efetuadas no domingo, contando todas elas com transmissão no Youtube da competição.