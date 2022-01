GT Winter Series: Primeira visita este fim de semana ao Estoril | AutoSport

A GT Winter Series começou a temporada de 2021/2022 em Portimão, em meados de Dezembro. Este fim-de-semana, nos dias 15 e 16 de Janeiro, a GTWS vai correr pela primeira vez no histórico circuito do Estoril, novamente com uma lista de inscritos muito interessante, aguardando-se 3 corridas muito competitivas.

Javier Ibran de volta com o LMP3

Javier Ibran Pardo não é apenas um piloto habitual da classe LMP3 mas também um concorrente habitual da GTWS. Na temporada passada, depois de várias vitórias, ele estava no caminho certo para vencer a competição em 2021, no entanto um problema técnico com o seu Ligier em Aragão (Circuito Motorland), impediu-o de participar na corrida final e prejudicaram as suas hipóteses da conquista do título, que foi conquistado pela dupla Haub/Jilkova. Esta temporada, Javier Ibran esteve ausente na ronda de abertura em Portimão o que deixa o piloto espanhol novamente com poucas hipóteses de ganhar o título, mas estará certamente no topo das classificações nesta segunda ronda.

GT3s novamente muito populares

De volta à acção, estarão os segundos classificados de Portimão, a Olimp Racing. Após a sua dupla vitória no Algarve, a equipa polaca estará presente na pista do Estoril, com dois Ferrari 488 GT3s . Contudo, não são os únicos Ferraris da classe, porque “Die Biermacher Racing” está também presente com um carro idêntico para Uwe Lauer, piloto que já participou em provas em Portugal. Será interessante ver como os carros italianos se saem contra o carro alemão AMG GT3 da Good Speed Racing com Piotr Wira ao volante e contra, o não menos impressionante, McLaren 720S GT3 da 7TSIX Racing, conduzido por Peter Karpati e James Kell.

Classe Cup-R com um Porsche 992 GT3 Cup e um Ferrari 458 Challenge

A classe Cup-R tem, tradicionalmente, uma forte lista de participantes. A estreia de Sebastian Glaser com o Porsche 992 GT3 Cup da Ecke Motorsport está a criar muita espectativa, pois muitos esperam que este novíssimo piloto seja capaz de acompanhar alguns participantes da categoria GT3. A-Workx (Michael Brode/Tim Hendrickx), HP Racing (Ziegler/Assfalg), Huber Racing (Kapfinger/Kapfinger) e Laptime Performance (piloto a ser confirmado) são pilotos habituais da GTWS, todos eles irão competir com Porsche GT3 991.2. A eles, juntam-se pela primeira vez, a E2P Racing com os pilotos Pablo Burguera e Javier Morcillo, que também estarão dispostos a tentar com que o 991.2 espanhol seja o mais rápido em pista. A classe não tem apenas Porsche’s, pois encontra-se inscrito o Ferrari 458 Challenge de Ralf Schuchmann, cuja equipa “Die Biermacher Racing” não só é conhecida por Ferraris particularmente bem preparados, como pelo bom ambiente no paddock. Assim, a classe Cup-R será inquestionavelmente uma das favoritas quando se trata de batalhas particularmente quentes.

GT4 e a defesa dos campeões em título

Na classe GT4, os defensores do campeonato Robert Haub e Gabriela Jilkova voltam novamente, desta vez com a sua nova equipa “Drago Racing Team ZvO” ao volante de um AMG GT4. Todavia, foi o jovem Theo Oeverhaus (também de AMG GT4), que dominou o evento de abertura e quer dificultar a vida aos vencedores da ultima edição.

Particularmente populares são os modelos Cayman Clubsport da Porsche, que competem na sua própria classe. A KKraemer Racing trás três destes exemplares , a Bluemle Motorsport e o seu patrão Manfred partilhará o 981 GT4 CS com o rápido Werner Panhauser, que já mostrou um grande andamento em Portimão. Por outro lado, também a RFF Motorsport com Harry Verkerk e Patrick van den Berg estarão presente com o intuito de voltar a lutar pelas vitórias na categoria.

BMW CUP com 5 carros presentes no Estoril

Schnitzelalm Racing já provou que é o exemplo em termos de desempenho com o BMW M2 CS Racing. Marcel Marchewicz marcou recordes de voltas mais rápidas na corrida de abertura e regressa com o seu companheiro de equipa Michael Sander, que na sua primeira corrida de GTWS mostrou ser muito competitivo. A equipa alemã Schnitzelalm BMW traz até ao Estoril outros 3 BMW M2 com um alinhamento ainda por confirmar. A BMW Espanha inscreve uma vez mais o seu M2 CS Racing. A equipa espanhola apresentou em Portimão um BMW M2 CS com uma decoração que nos remete aos anos de ouro das corridas dos Carros de Turismo, Milagros/Marti são uma dupla que irradia sempre um elevado grau de profissionalismo e bom humor e esperam-se mais inscrições da BMW M2 CS Racing para as outras rondas em Jerez e Barcelona, incluindo um segundo carro da equipa BMW Espanha.

Sprint e Endurance uma mistura popular – promotor satisfeito

O GT Winter Series será disputado em duas provas de Sprint de 25 minutos e um Endurance de 45 minutos com paragens nas boxes obrigatórias. Na prova inaugural, em meados de Dezembro, a final do Endurance entrou no crepúsculo, criando cenas pitorescas e um toque decorrida de 24 horas. Os organizadores esperam algo semelhante no circuito do Estoril.



Lista de inscritos AQUI