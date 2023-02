GT Winter Series 2023/24: Portimão e Estoril de novo no calendário | AutoSport

A temporada deste ano ainda está em pleno andamento e falta quase um ano para o início da próxima época da GT Winter Series, mas a promotora Gedlich Racing já anunciou o calendário provisório para 2023/2024, novamente com passagem pelos traçados nacionais de Portimão e do Estoril.

Apesar de ser um calendário provisório da competição, que tem como palcos apenas traçados da Península Ibérica, os promotores apenas estão à espera da confirmação da disponibilidade do Circuito Barcelona-Catalunha para receber a última ronda da temporada de inverno, que arrancará no Autódromo Internacional do Algarve a 16 e 17 de dezembro. A série de GT’s passará depois pelo Autódromo do Estoril no mês de janeiro, antes de passar a ser disputada em circuito de Espanha, com Jerez, Valência e Aragão já confirmados.

Calendário provisório 2023/2024

16/17 dezembro 2023 Portimão

13/14 janeiro 2024 Estoril

10/11 fevereiro 2024 Jerez

17/18 fevereiro 2024 Valência

02/03 março 2024 Aragão

09/10 março 2024 Barcelona (tbc)