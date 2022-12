GT Winter Series: Nova temporada começou em Portimão | AutoSport

O Team Joos Sportwagentechnik e a Good Speed Racing venceram as corridas das GT Winter Series em Portimão, que se caracterizaram pelas alterações das condições da pistas e pela emoção típica dos desportos motorizados, mas também por uma considerável disciplina de condução por parte dos pilotos.

⚈ SPRINT 1

Joos brilha do princípio ao fim

Michael Joos (Porsche 911 GT3-R) converteu a sua pole-position em liderança logo no início da corrida, afastou-se e segurou facilmente o comando da corrida. Não deixou dúvidas até ao final de que era o homem da corrida. O piloto e chefe de equipa prevaleceu na dianteira numa pista que estava a secar, jogando com a sua experiência. No entanto, o facto de ambos os pilotos da Olimp GT3 não terem alinhado, devido a perturbações gástricas, facilitou-lhe a vida. Infelizmente, o Audi da Phoenix também não competiu, pois a caixa de velocidades deixou de colaborar durante a qualificação. Mais motivos de interesse são esperados para as próximas corridas na classe GT3.

Carros de troféu dominam acontecimentos

Dustin Blattner, piloto da PRE cujo carro é operado pela Manthey Racing, terminou em segundo lugar na geral no seu Porsche 911 GT3 Cup. Como a classe Cup 2 perfaz a maioria da grelha de partida das GT Winter Series, o alemão foi honrado como o piloto com mais pontos após a corrida. Fuad Sawaya, Johannes Kapfinger e Mladen Pavlovic (todos em 992 Cup) travaram animados duelos pelas as outras posições. No final, Sawaya prevaleceu sobre o campeão da Swiss Porsche Sports Cup, Johannes Kapfinger.

LMP3 com problemas na mudança das condições

Na classe LMP3, Christopher Brenier venceu na classe com o Ligier JSP3 da Easy Formula, terminando em sexto na geral. “Foi tudo menos fácil aguentar-me com a pista parcialmente molhada, parcialmente seca”, admite Brenier, que ficou visivelmente satisfeito com a vitória na classe e com o Ligier que voltou para casa inteiro.

Cup X e GT4 lutaram entre si

A KTM celebrou uma dupla vitória na classe Cup X com a equipa Motorsport Zentrum Ried. Martin Koch, com o espectacular X-BOW GTX, manteve-se à frente do seu colega de equipa Max Grip, enquanto os GT4 da CV Performance (Luca Trefz e Josef Knopp) tiveram um duelo fascinante nas fases iniciais. No final, Trefz prevaleceu sobre o seu colega de equipa checo e levou o seu Mercedes-AMG GT4 à vitória na classe.

Senkyr com notável estreia mundial do M4 GT4

O novo BMW M4 GT4 teve um bom desempenho na sua estreia global em corridas pela mão de um cliente e foi capaz de acompanhar o ritmo dos seus rivais. A partir do próximo evento das GT Winter Series no Estoril, o carro irá competir na classe GT4, visto que apenas no dia 1 de Janeiro receberá a homologação GT4 da SRO. Em Portimão, competiu portanto na classe Cup X por esta razão, o que não o impediu de ficar na frente do pelotão dos GT4.

Andreas Greiling (Cup 3) e Matthias Tomann (Cup 1) venceram as suas classes. Na classe Cup 4, que foi criada à última da hora para veículos menos potentes, Robert Schiftner foi o melhor num KTM X-BOW R da equipa Razoon.





⚈ SPRINT 2

Joos e Porsche Cups embalam sem falhas

Joos (Porsche 911 GT3-R) também teve pouco trabalho no segundo “sprint” de 25 minutos, ganhando sem esforço aparente e sem obstáculos.

Dustin Blattner, no Porsche da Manthey Racing, voltou a ocupar a segunda posição e foi assim o melhor piloto do pelotão em termos de pontos. O segundo lugar na classe Cup 2 foi para o piloto da Huber Racing, Johannes Kapfinger, que parecia estar em excelente forma este fim-de-semana. Após um duelo emocionante com Fuad Sawaya, o jovem conseguiu prevalecer e completar o “Top 3” geral.

CV Performance foi a referência nos GT4

Na classe GT4, o Mercedes-AMG GT4 da CV Performance com o número 85 ganhou novamente, com Simon Connor Primm sentado no cockpit neste segundo “sprint”. O seu companheiro de equipa Nikolas Pirttilahti terminou a corrida na segunda posição da classe. Portanto, não houve forma de contornar a equipa de Christian Voss.

Acção em classes competitivas

Martin Koch triunfou novamente na Cup X, enquanto Matthias Tomann no Ferrari 488 Challenge Evo da Mertel Motorsport venceu a classe da Cup 1. Mark Speakerwas no Porsche Cayman GT4 Clubsport da KKrämer Racing, regozijou-se com a vitória na classe da Cup 3. A Razoon foi novamente segunda na classe Cup 4, enquanto Daniel Drexel da Áustria venceu a contenda no seu KTM X-BOW GT4. Na classe LMP3, Javier Ibran Pardo foi imbatível. O espanhol de Valência é o homem do momento nas GTWS e foi quase campeão da época 2020/2021. Teve um bom desempenho, embora as condições atmosféricas instáveis de Portimão, no Algarve, o tenham afectado visivelmente.

⚈ ENDURANCE

Good Speed em vez de Joos

Quem pensou que as duas corridas de sprint tinham sido influenciadas pelas condições climatéricas, certamente não previa o que aconteceu na corrida de Endurance. Porque depois da pista ter começado a secar, um aguaceiro forte, um pouco antes do fim da corrida de 60 minutos, colocou os pilotos à prova.

A Good Speed Racing, com Piotr Wira e o talentoso jovem holandês Daan Pijl, não se enganou e estes conduziram o seu Mercedes-AMG GT3 à vitória. Foi a primeira vitória nas GT Winter Series para a equipa polaca.

Joos, que foi duas vezes bem sucedido, teve de partir do pit lane juntamente com o seu parceiro Klaus Horn por ter falhado a janela temporal de saída das boxes para a grelha de partida. Como se isto não fosse suficientemente mau, também falharam a janela de paragem das boxes e sofreram uma penalização. Felizmente, ambos foram suficientemente rápidos para terminarem em P4 da geral e P2 na classe GT3. Sem os percalços, a vitória número três teria sido possível.

PTT Racing na frente dos Porsche Cup

Uma equipa polaca também triunfou na Cup 2. O Porsche 911 GT3 Cup da PTT Racing de Igor Klaja e do profissional de corridas polaco Mateusz Lisowski prevaleceram na classe com o pelotão mais forte composto por dez carros. Assim, Klaja e Lisowski também foram presenteados como os pilotos com mais pontos.

Terceira da CV – mas Senkyr a mais rápida

Na classe GT4, o festival da equipa CV Performance continuou. Primm e Trefz obtiveram a sua terceira vitória do dia no Mercedes-AMG GT4. O único GT4 à sua frente foi o M4 da Senkyr, que alinhou na classe Cup X. A primeira corrida deste modelo nas mãos de uma equipa privadas foi muito satisfatória para os pilotos Robert Šenkýř e Richard Gonda e intensifica a antecipação para a próxima ronda do campeonato no Estoril, onde o bólide novo vai arrancar como um GT4 homologado pela primeira vez. Estamos curiosos para ver se eles podem exercer pressão sobre os vencedores da classe, mesmo em condições de BoP.

Razoon com quatro vitórias

Na classe Cup X, pela primeira vez, o KTM X-BOW da Razoon venceu na corrida de uma hora, com Denis Liebl e o dono da equipa Dominik Olbert ao volante. No total, a equipa obteve quatro vitórias neste dia de corridas em Portimão, uma vez que Daniel Drexel também garantiu outra vitória na Cup 4 na corrida de Endurance.

Tomann/Lopez e Greiling intocáveis nas suas classes

Na classe da Cup 1, Matthias Tomann e Francesco Lopez conduziram o seu Ferrari da Mertel Motorsport à terceira vitória do dia. Andreas Greiling e Jens Richter venceram a Cup 3 com o seu Porsche 718. Greiling está mais do que habituado a vitórias, tendo conseguido quase tudo o que era possível na Swiss Porsche Sports Cup este ano, mas ficou visivelmente satisfeito com o seu bom desempenho dentro do forte pelotão das GTWS em Portimão.

Pardo e Bakker vitoriosos apesar de um pião

Na classe LMP3, o veterano da GT Winter Series, Javier Ibran Pardo, ganhou juntamente com o holandês Mathijs Bakker, apesar de Bakker ter tido uma incursão na gravilha, após um pião, nos minutos iniciais da corrida, desencadeando o único período de “Safety-Car” de todo o dia de corridas. Depois de o Ligier ter sido recuperado de forma encorajadora e rápida pelos comissários de pista de Portimão, Bakker continuou e o carro de segurança foi rapidamente recolocado em “standby”.

Presença meritória da equipa lusa LMR Racar

Destaque para a presença e estreia nas GT Winter Series da equipa portuguesa LMR Racar Racing. Aproveitando esta participação para acumular quilómetros e experiência em competição, Alexandro Martins e Leandro Martins tiveram uma prestação muito meritória aos comandos do seu Porsche 911 GT3 Cup (Type 991.2) face a mais de três dezenas de adversários. Depois do 23º lugar na geral na primeira corrida de sprint, a dupla luso-brasileira terminou na 15ª posição na segunda, tendo-se classificado na 21ª posição na corrida mais longa do dia devido a uma penalização por uma infração de tempo na paragem obrigatória nas boxes. O Porsche da LMR Racar Racing terminou em oitavo da classe Cup2 nas três corridas.