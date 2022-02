GT Winter Series: Michael Joos foi o grande vencedor do fim de semana em Jerez | AutoSport

O Circuito de Jerez – Angel Nieto foi o palco de mais uma ronda do GT Winter Series, organizado pelos alemães Gedlich Racing em parceria com os portugueses da Race Ready.

Nas sessões de qualificação, a grande surpresa foi Michael Joos no 991 GT3 R que foi o primeiro líder na tabela de tempos durante grande parte da sessão e que obrigou os favoritos, os polacos da Olimp Racing, a aplicarem-se para colocar o seu AMG GT3 na Pole Position. Karol Basz numa fantástica volta em 1:40.8s arrancou o Porsche de Joos do lugar cimeiro da tabela de tempos. Ainda houve esperança para Joos já que Basz marcou o seu tempo mais rápido durante uma volta em que bandeiras amarelas eram mostradas num dos setores do circuito. No entanto, depois de cuidada análise do colégio de comissários foi comprovado que o piloto polaco (Basz) tinha abrandado no setor em causa não tendo consequências para o piloto do Mercedes AMG GT3 da Olimp Racing. Assim, Karol Basz repetia o feito conquistado no circuito do Estoril, a Pole Position. Basz, que ao contrário das rondas anteriores estava ao volante do AMG ao invés do Audi R8 GT3 (utilizado em Portimão) ou do Ferrari 488 (vencedor no Estoril) mostrou toda a sua versatilidade provando que é rápido ao volante de qualquer carro.

Joos conseguiu dominar a segunda sessão de qualificação sem quaisquer problemas, enquanto Marcin Jedlinski acompanhou o piloto do Porsche na primeira fila da grelha com o AMG GT3 da Olimp Racing.

No início da primeira corrida de sprint, Basz assumiu a liderança e gradualmente conseguiu construir uma vantagem sobre o Porsche 911 GT3-R de Joos, que só podia esperar que Basz cometesse um erro, nunca estando realmente a uma distância que permitisse atacar a sua liderança. No entanto, o segundo classificado conseguiu afastar-se dos restantes adversários da categoria GTR. Para os dois primeiros classificados, foi uma corrida bastante solitária até à bandeira axadrezada. No entanto o vencedor não seria o primeiro a receber a bandeira de xadrez, mas sim Michael Joos. O piloto polaco do AMG (Bazs) receberia uma penalização de 30 segundos por ter ultrapassado outro carro quando os comissários mostravam bandeiras amarelas. Assim, Joos triunfava na primeira corrida do fim de semana. Atrás deles logo se seguiu Javier Ibran Pardo no seu veloz Ligier LMP3 e Löfquist com o seu Porsche Cup de última geração, seguido por Ulrich Ziegler no Porsche 991.2 da HP Racing.

Markus Lungstrass, com um Aston Martin Vantage GT4 estava num patamar acima da sua concorrência. O alemão impôs um ritmo semelhante ao dos Porsche Cup até que, infelizmente, sofreu um toque por parte de Stanislav Jedlinski no Audi R8 LMS GT3 da Olimp Racing. Lungstrass ainda conseguiu levar o Aston Martin até às boxes, no entanto seria o fim da corrida para o piloto do Aston Martin da Racing One.

Andreas Greiling mostrou-se numa forma fantástica. O piloto alemão, residente em Marbella, não só conduziu o seu Porsche 718 GT4 CS para a vitória na sua categoria, como superou grandes nomes como o de Martin Toth num AMG GT4 da DRAGO-ZvO.

Na segunda corrida sprint de 25 minutos, Joos liderou desde o apagar das luzes até à bandeira de xadrez, Marcin Jedlinski seguiu-se, no entanto o intervalo para o Porsche 911 GT3-R era considerável. Piotr Wira no AMG GT3 da GoodSpeed AMG conquistou o terceiro lugar na classificação geral.

A categoria GT4 foi a categoria mais animada, com muita coisa a acontecer. O recém-chegado David Henn, arriscou e atacou na segunda corrida de sprint mantendo-se sempre concentrado e na última volta superou Andrius Zemaitis cruzando a bandeira de xadrez com a curta vantagem de 0,4 segundos.

No início da corrida de endurance, com 45 minutos de duração, o piloto Manuel Lauck no Porsche 991 GT3 R da Porsche Zentrum 5 Seen, na travagem para a primeira curva, ultrapassou dois concorrentes (Jedlinski/Basz e Joos/Horn) de uma assentada assumiu a liderança. Joos instalou-se no segundo posto, mas nunca parou de aumentar a pressão para o líder. O triunfo foi para a dupla Lauck/Dreisow graças à manobra arriscada na partida. Estes foram seguidos pelo Ferrari 488 GT3 de Lauer/López e com Joos/Horn a completarem o pódio da classificação geral e da categoria GTR.

Ziegler e Assfalg, no Porsche 991 da HP Racing, venceram na categoria Cup R na ausência de Oscar Löfquist e o seu Porsche 992 GT3 Cup. O segundo classificado na categoria foi o Porsche 911 Cup da PZ5 Seen, no qual, o próprio chefe da PZ, Franz Wörle, sentou-se ao volante fazendo equipa com o estreante da GTWS, Christian Kindsmüller.

Com a entrada do Safety Car a meio da corrida, baralhou as contas das equipas, e tal como era de esperar surgiram uma série de oportunidades. A BMW España foi quem melhor aproveitou e conseguiu a façanha de terminar em sexto na classificação geral com o seu M2 CS Racing, mesmo no meio dos participantes da CUP R e à frente de todos os GT4s.

A dupla holandesa Verkerk/Verkerk dominou a sua classe CUP S com o seu Porsche Cayman GT4 preparado pela RFF Racing e terminou apenas alguns segundos atrás do Aston Martin de Lungstrass/Pedersen.

A GTWS regressa no início de março para a grande final, nos 12 e 13, em Barcelona. O promotor Gedlich Racing, revela que as inscrições estão agora a dirigir-se para 40 carros a um ritmo acelerado. Mais uma vez, espera-se uma armada de carros GT3.

Resultados completos, aqui.