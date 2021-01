GT Winter Series junta-se à GT4 South: 29 inscritos em Portimão

A última ronda de GT4 South e a primeira de GT Winter Series juntam em Portimão 29 equipas. Nos próximos dias 23/24 de Janeiro, a GT4 South European terá a sua ultima prova de 2020 e assim atribuir os títulos. Ao mesmo tempo, a competição de inverno “GT Winter Series 2021” irá iniciar-se na mesma ocasião.

Com uma primeira passagem discreta por Portugal em 2020, a GT Winter Series foi pensada como uma competição onde as equipas europeias possam competir no inverno e preparar da melhor forma 2021.

Assim a GT Winter Series está estruturada com 3 corridas de Inverno, duas em Portimão e uma no circuito Motorland Aragon, por onde passou o WTCC em 2020. A GT Winter Series é pensada para equipas internacionais, que vêm treinar no Sábado e correr no Domingo. Os Pilotos podem assim fazer uma corrida no circuito onde passaram o Sábado a treinar, aceitando um grande leque de carros, incluindo o Troféu BMW M2 Alemão, diversos Turismos e carros vindos de copas Monomarca entre outros.

Voltando aos GT4, depois da visita a Jerez de la Frontera, a GT4 South irá finalizar a temporada e entregar o título de 2020. Apesar de faltarem ainda 3 semanas, a lista de inscritos provisória revela quantidade e qualidade, já contando com 12 GT4 e onde os Mercedes AMG da Bullitt Racing, vencedores em Jerez, terão certamente maior concorrência. Equipas como a famosa Zakspeed Racing e a Burgmann Racing, que no ano passado já estiveram em Portimão, regressam com os seus Mercedes AMG e Porsche Cayman respectivamente. Também presente em 2020, regressa em 2021 a importadora KTM para a Alemanha, Teichmann Racing, com 2 KTM GT4. Já uma novidade para 2021, será a Racing One, normalmente presente no DTM Trophy, que participará com um Audi GT4, sendo a quinta marca diferente a inscrever-se.

Diogo Ferrão com um brilho nos olhos comenta: “Depois de bastante luta e num ano tão difícil, os 12 GT4 será um recorde destes carros presentes em Portugal na mesma prova. Obviamente que a presença estrangeira é essencial, mas acreditamos ainda receber alguns pilotos portugueses, que como é habitual, deixam as suas inscrições para os últimos dias. Será um prazer ver tantas e tão fantásticas máquinas com a mais recente tecnologia a competir em Portimão. A estes junta-se a alegria de apresentarmos uma grelha de 29 carros com a GT Winter Series, depois das 18 equipas inscritas no ano passado, um grande incremento face a 2020”.

Infelizmente, o acesso ao público devido à Pandemia que assola a Europa não será permitido. No entanto, a organização dará novidades sobre um esforço extra para dar a conhecer aos fãs o máximo de informação possível sobre as provas.