GT Winter Series: Estreia da Team Engstler a vencer em Valência | AutoSport

Luca Engstler e Dylan Yip obtiveram as primeiras vitórias com o Audi R8 LM GT3 para a Liqui Moly Team Engstler, enquanto Michael Fischer, da 78Racing-Team, conseguiu também uma vitória à geral no fim de semana em que as GT Winter Series fizeram a sua primeira visita ao Circuito Ricardo Tormo (Valência).

Um pelotão de 43 concorrentes levou ao circuito no dia das corridas muitos espectadores, com muitas equipas de topo das corridas de GT a partilharem o paddock. Dustin Blattner da Porsche Racing Experience by Manthey entrou no evento como líder do campeonato, graças aos seus impressionantes esforços na classe Cup 2 com maquinaria da Taça Porsche.

Corrida 1: Engslter domina os acontecimentos

Como previsto, os carros das classes GT3 e Cup X foram os mais rápidos em Valência. O primeiro de dois sprints de 25 minutos transformou-se numa exibição do talento do campeão alemão do ADAC TCR, Luca Engstler, especialmente porque alguns dos seus rivais na classe GT3 tiveram problemas na qualificação. Ao volante do Audi R8 LMS GT3 da equipa da sua família, o próprio Luca tem uma temporada de experiência sob a sua alçada, que o ajudou a obter uma vitória esmagadora a partir da pole. A corrida foi encurtada por uma bandeira vermelha a menos de cinco minutos do final, mas o piloto alemão já tinha construído uma vantagem de 36 segundos.

Problemas para Sartingen, Petrov sela um segundo

A bandeira vermelha foi mostrada devido a uma colisão entre o Mercedes GT3 da Schnitzelalm de Axel Sartingen e o Ferrari nº54 da Rossocorsa na Curva 8. Sartingen era o segundo na altura, e lutou com o Artem Petrov no Lamborghini da VSR, que viria a herdar essa posição e a ganhar a Cup X. O desempenho de Petrov no carro com as especificações do Super Trofeo impressionou muitos.

Andrzej Lewandowski completou o pódio na geral no seu Lamborghini da Cup X, à frente de Tom Fleming, que, mais uma vez, fez frente a carros mais rápidos rumo ao triunfo na Cup 1 no seu Ferrari 488 Challenge Evo da FF Corse.

Johannes Kapfinger (Huber Racing) conquistou a Cup 2, a apenas dez décimos de distância de Dustin Blattner. As honras dos GT4 foram para Gabriela Jilkova da PROSport Racing, que estava um passo à frente da competição no seu Aston Martin, enquanto as honras da Cup 3 foram asseguradas por Andreas Greiling da MS Racing.

Corrida 2: Fischer segura Heyer para uma vitória na geral

A Schnitzelalm Racing trabalhou arduamente para reparar o seu Mercedes GT3 para a segunda corrida, e Kenneth Heyer ficou sem dúvida aliviado, pois teve a oportunidade de começar na primeira fila. O Aston Martin Vantage GT3 de Jean Glorieux, inscrito pela PROSport, estava mesmo à sua frente na Pole Position.

No entanto, quando a corrida começou, Glorieux seria engolido pelo pelotão, e Michael Fischer, da 78Racing-Team, acelerava para a liderança no seu Lamborghini Huracan GT3. Inscrito na Cup X, o carro italiano correu sem restritores, e isso era mais que evidente na recta da meta.

A corrida terminaria na primeira curva para Dylan Yip do Team Engstler, uma vez que este acabou na gravilha. O efeito acordeão resultante deste despiste também causou danos em ambos os Porsche da Huber Racing da Cup 2, que também abandonaram.

Heyer quase faz de Fischer a captura do dia

Quando as corridas recomeçaram após um Safety Car, Fischer afastou-se de Gilles Stadsbader (VSR Lamborghini), que tinha herdado o segundo lugar. Uma vez que o Huracan Super Trofeo de Stadsbader era mais rápido em linha recta, revelou-se complicado de ultrapassar. Quando Kenneth Heyer finalmente encontrou forma de ultrapassar, Fischer estava já a cinco segundos.

Durante as várias voltas seguintes, Heyer continuou encurtar a diferença. E embora a diferença diminuísse para menos de um segundo, não conseguiu passar Fischer, que ficou com a vitória na geral e venceu a Cup X. Heyer ficaria com a vitória da classe GT3 e no segundo lugar da geral, enquanto Darren Leung trazia para casa o seu BMW M4 GT3 da Schubert à terceira geral, após uma ultrapassagem bem executada a Stadsbader na volta 12.

Tom Fleming encabeçou novamente a Cup 1, terminando em oitavo lugar na geral, logo à frente do vencedor da Cup 2, o histórico ás das corridas Matteo Ferrer (Phoenix Racing). Nos GT4, Jan-Philipp Springob da CV Performance Group teve um grande duelo com Nico Verdonck (PROSport Aston Martin), acabando por vencer a classe por menos de um segundo. Na Cup 3, as honras foram para Michael Sander, campeão das GT Winter Series em 2022, e para a Schnitzelalm Racing.

Corrida de Endurance: Engstler vence

Quando a prova de resistência de 60 minutos começou, Luca Engstler deixou clara a sua estratégia de corrida; assumir a liderança por todos os meios necessários, e fugir do pelotão. Conseguiu este feito exacto a partir da sua segunda posição da grelha de partida, passando o pole-sitter Axel Sartingen pelo lado de fora na primeira curva.

Como tinha sido o caso na primeira corrida, Engstler desapareceria. Entretanto, os pilotos da classe GT3 como Sartingen, Maxime Dumarey (PROSport), e Darren Leung ficariam emaranhados com os Lamborghini Super Trofeo da Cup X, que tinha uma vantagem significativa de velocidade em linha recta.

As penalizações de “pitstop” dificultam vários

Na parte do meio da corrida, a ordem da corrida seria baralhada repetidamente à medida que as equipas faziam os seus pitstops obrigatórios. E, uma vez feitas todas as paragens, tornou-se claro que Kenneth Heyer da Schnitzelalm Racing seria o maior rival de Dylan Yip, que tinha assumido a liderança do Audi da Engstler.

Uma diferença de 30 segundos iria em breve diminuir para menos de uma dúzia, no entanto, as aspirações de Heyer à vitória foram rapidamente travadas por uma penalidade de “stop-go”. A sua equipa e várias outras foram julgadas como tendo tido uma paragem abaixo do tempo mínimo, e assim, o sexto lugar foi o resultado final para Heyer e para Sartingen.

Isto permitiria a Yip sair vitorioso apenas no seu segundo fim-de-semana de corridas, com o Lamborghini de Petrov/Stadsbader e o Aston Martin de Dumarey/Glorieux a completarem o pódio.

A vitória na Cup 2 seria também afectada pelas penalizações, pois um “drive-through” para Dustin Blattner (PRE de Manthey) permitiu a Dieter Svepes trazer para casa a vitória fácil no carro nº 33 da Huber Racing, conduzido por ele e por Johannes Kapfinger.

Ato dois de Jilkova

A categoria GT4 veria Gabriela Jilkova ultrapassar o seu companheiro de equipa no Aston Martin da PROSport, Guido Dumarey, por duas vezes na luta pelo segundo lugar. Springob e Primm da CV Performance Group foram mais uma vez os mais rápidos, obtendo uma confortável vitória.

Tom Fleming completaria as honras da Cup 1 para a FF Corse Ferrari, e uma ultrapassagem tardia de Moritz Kranz garantiu a vitória da KKramer Racing na Cup 3.

Engstler ansioso por correr e Blattner em casa mais cedo

Luca Engstler é um dos poucos membros da sua equipa familiar com conhecimento prévio do Audi R8 LMS GT3. E após os seus dois fim-de-semana das GT Winter Series, reflectiu sobre o progresso da equipa: “Eu sou [o homem mais experiente]”, disse Luca. “É um pouco mau porque ainda sinto que não tenho tanta experiência com estes carros. No ano passado só fiz algumas corridas no ADAC e uma no Nordschleife. Mas, fizemos grandes progressos, e estamos a descobrir o carro cada vez mais. Temos a mente aberta e há uma grande equipa à nossa volta. O objectivo para o futuro é tornarmo-nos uma das melhores equipas de GT3”.

O jovem alemão acrescentou: “Estou a pressionar para estar aqui novamente no próximo ano! É melhor estar aqui do que em casa ou no centro de fitness, eu quero é correr!”

Infelizmente, a campanha do GT Winter Series de Dustin Blattner também está no fim, apesar de ainda ser o líder do campeonato: “Infelizmente só vou fazer os primeiros quatro eventos, mas espero fazer a temporada completa no próximo ano. É uma grande competição para manteres as tuas capacidades frescas, e é fantástico correr com as diferentes classes, o que foi uma novidade para mim”.

O próximo evento das GT Winter Series terá lugar a 4 e 5 de Março no Circuito de Navarra.

RESULTADOS COMPLETOS, AQUI.

Fotos: Daniel Bürgin