GT Winter Series: Estoril acolheu primeira ronda de 2024 | AutoSport

O GT Winter Series, campeonato promovido pela Gedlich Racing, na sua quinta temporada, regressou ao Autódromo do Estoril para a ronda de abertura do calendário de 2024. Foram três corridas à chuva com três vencedores diferentes aos comandos de máquinas da Lamborghini, Ferrari e Mercedes-AMG.

Na primeira corrida do fim de semana, a chuva obrigou as equipas a equiparem os seus carros com pneus para piso molhado. Saíndo da pole position, Louis Stern ao volante do BMW M4 não segurou durante muito tempo Andrzej Lewandowski em Lamborghini, sendo ainda depois ultrapassado por Krystian Korzeniowski em Ferrari. O pole sitter viria a tocar em Krystian Korzeniowski, retirando a ambos a possibilidade de alcançar o pódio.

Assim, no final Andrzej Lewandowski venceu a corrida com cerca de dez segundos de vantagem sobre Leandro Martins da equipa portuguesa Racar Motorsport, enquanto Jay Mo Härtling completou o pódio.

Na corrida 2, as condições meteorológicas foram-se alterando durante a prova, apesar de ter começado e terminado com o piso muito molhado. Com o filho Adrian Lewandowski aos comandos do Lamborghini e na liderança do pelotão, Kenneth Heyer em Mercedes e Leandro Martins desentenderam-se, resultando no embate do Porsche de Martins nas barreiras, levando à interrupção da corrida sob bandeira vermelha. Leandro Martins saiu ileso do acidente, mas não pôde estar presente em pista no resto do fim de semana.

Após a segunda largada, Lewandowski acelerou mais cedo do que o devido e foi penalizado. Numa fase final com penalizações para outros pilotos, foi Uwe Lauer, num Ferrari 488 GT3, declarado vencedor com pouco mais de um segundo à frente de Hubert Darmetko, depois de Christian Hook ter sido também penalizado e ter perdido o primeiro posto.

Na terceira corrida, com maior duração, Kenneth Heyer assumiu a liderança depois de ultrapassar Mateusz Lisowski e entregou a Jay Mo Härtling o carro nessa posição, com a dupla a vencer a prova.