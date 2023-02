GT Winter Series: Equipa portuguesa LMR Racar Motorsport com dois carros em Jerez | AutoSport

A terceira ronda da temporada das GT Winter Series realiza-se no próximo fim de semana em Jerez com 47 carros de GT inscritos, um recorde de participantes nesta competição e que incluí dois Porsche da equipa lusa LMR Racar Motorsport.

Após os dois fins-de-semana das GT Winter Series em Portugal, o piloto da Manthey Racing, Dustin Blattner, viaja para Jerez como líder da classificação. O piloto do Porsche marcou 54,31 pontos até ao momento. Na segunda posição do campeonato está o piloto da CV Performance, Simon Connor Primm, da classe GT4. Após um fim-de-semana difícil no Estoril, o jovem está 11,8 pontos atrás de Blattner. O piloto da Huber Racing, Johannes Kapfinger, completa os três primeiros na classificação geral antes do terceiro fim-de-semana da época.

No ano passado, a pista sinuosa no sul de Espanha proporcionou corridas emocionantes. No penúltimo fim-de-semana de corridas da temporada 2021/2022, Michael Joos obteve a sua primeira vitória na geral nas GT Winter Series. Na temporada actual, o chefe de equipa da Joos Sportwagentechnik já conseguiu mais dois triunfos.

Em Jerez, as GT Winter Series contarão mais uma vez com uma excelente lista de pilotos composta por jovens famintos, “gentleman drivers” e pilotos profissionais que estarão de serviço na posição de “driver coach”. Esta mistura colorida cria a atmosfera especial e descontraída das GT Winter Series, que é muito apreciada pelos participantes.

Entusiasmante grelha de GT3

Um total de dez carros GT3 estarão na grelha de partida em Jerez. Particularmente emocionante é o regresso à GT3 da Liqui Moly Team Engstler, que irá colocar em campo um Audi R8 LMS GT3 evo II. Luca Engstler, piloto da Audi Sport customer racing, estará ao volante deste carro. Mas Engstler enfrentará uma competição de primeira classe, com o ás da Mercedes, Kenneth Heyer, e o vencedor do DTM Trophy, Colin Caresani, entre os titulares do volante do AMG GT3 da Schnitzelalm Racing. Michael Joos e Klaus Horn irão alinhar no Porsche 911 GT3 R da Joos Sportwagentechnik. Os dois pilotos têm boas recordações da pista do sul de Espanha após a sua vitória no ano passado e querem repetir os bons resultados. No ano passado, Uwe Lauer e Francesco Lopez perderam por pouco a vitória na prova de “endurance” no Ferrari 488 GT3 da Die Biermacher Racing nesta mesma pista, deixando escapar o triunfo por pouco mais de três segundos.

Porsche 911 GT3 Cup promete espetáculo

A classe Cup Porsche tem proporcionando um grande espectáculo automobilístico nas seis corridas até agora realizadas. No circuito de Grande Prémio em Jerez, nada menos que onze carros estarão na grelha de partida da classe. O líder do campeonato, Dustin Blattner, alinhará no carro da “Porsche Racing Experience”, inscrito pela Manthey Racing. Para além de Blattner, a equipa de Meuspath vai colocar em campo dois outros carros para Tareq Mansour e Fuad Sawaya. Também a competir na classe da Carrera Cup está Johannes Kapfinger. O jovem piloto, que compete pela bem sucedida equipa da Huber Racing, está na terceira posição na classificação geral. Nas seis corridas já disputadas esta época, Kapfinger continuou a melhorar e é de esperar que seja capaz de colocar Blattner sob uma pressão ainda maior. A emoção na classe da Cup 2 está, portanto, garantida!

Outras equipas estão também a trazer para a grelha pilotos de primeira classe. Por exemplo, Matteo Ferrer, que se tornou campeão do FIA Masters Historic Formula One Championship em 2019, correrá pela Phoenix Racing. A PTT Racing também merece atenção: na abertura da temporada em Portimão, os dois polacos Igor Klaja e Mateusz Lisowski venceram a corrida de “endurance”.

A equipa portuguesa LMR Racar Motorsport inscreveu dois carros da marca Porsche para o evento, um 991.2 para a dupla luso-brasileira Alexandre Martins e Leandro Martins competir na Cup 2, e um Porsche 918 Cayman GT4, da classe Cup 3, para o estreante Manuel Chinchilla.

Grelha de primeira classe na GT4

Na grelha da classe GT4 conta com a presença de algumas das melhores equipas germânicas, como são o caso da CV Performance Group, da BWT Mücke Motorsport, da PROsport Racing e da Schnitzelalm Racing. Enquanto que a CV Performance Group está a colocar em campo um Mercedes-AMG GT4, a Schnitzelalm Racing vai trazer dois carros AMG para a grelha de partida. Dois Mercedes também serão inscritos pela equipa de Peter Mücke, que também irá utilizar um modelo antecessor do Aston Martin Vantage GT4. A equipa do campeonato ADAC GT4 Germany de Chris Esser, a PROsport Racing, vai alinhar com vários Vantage GT4s da última geração. Gabriela Jilkova, que se tornou campeã do GT Winter Series em 2021, irá também formar uma dupla só de mulheres com Celia Martin na PROsport Racing. O actual campeão alemão de GT4, Mike David Ortmann, vai igualmente estar à partida com a experiente equipa Aston Martin de Meuspath. A Auto Lounge Racing da Suécia, que entrará com dois Audi, e a equipa búlgara Porsche Overdrive Racing completam a grelha de partida da categoria, que com doze carros inscritos, é tanto forte em termos de qualidade como em quantidade.

Outras classes Cup também prometem

As outras classes Cup também prometem em Jerez. Para além do Audi GT3, a equipa Liqui Moly Engstler irá também colocar em pista um Ferrari 488 Challenge Evo. Nenhum outro senão o proprietário da equipa e lenda de carros de turismo Franz Engstler irá conduzir o carro italiano do troféu monomarca. A equipa JvO, propriedade do antigo piloto do DTM, Jörg van Ommen, irá colocar em campo três Ferraris na classe da Cup 1. O alinhamento de carros Ferrari 488 Challenge será completado pela equipa Rossocorsa.

A classe da Cup 3 é para os Porsche Cayman. No ano passado, os Cayman proporcionaram emocionantes e duros duelos e batalhas multi-disciplinares no circuito da Andaluzia, o que fez vibrar os espectadores na bem cheia tribuna principal! Quatro Cayman vão começar na classe em Jerez. A MS Racing irá competir com os dois perenes do campeonato, Andreas Greiling e Jens Richter. A KKrämer Racing também se junta com um Cayman. A equipa de Karsten Krämer esteve envolvida nas duras e espectaculares batalhas do ano passado, as quais, no entanto, foram sempre travadas de forma justa. Outros carros vão estar à partida, como os exemplares da equipa sueca WILECO e os estreantes da equipa austríaca 78Racing-Team. Esta última, também alinhará com dois Lamborghini na categoria da Cup X.

Três corridas em Jerez

Como habitualmente, as GT Winter Series realizarão três corridas do campeonato no domingo do evento. Às 11:05 e às 14:00 (horas locais) decorrem duas rondas de “sprint” de 25 minutos. Às 16:55 terá início a grande final do evento, a corrida de uma hora de “endurance”, onde as equipas terão a oportunidade de parar nas boxes para trocar de pilotos. O dia das corridas abrirá pela manhã com uma sessão de qualificação dividida em duas partes. No sábado, as equipas e os pilotos terão a oportunidade de conhecer perfeitamente o circuito em Jerez durante várias e extensas sessões de testes.

Fotos: Daniel Bürgin