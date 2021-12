GT Winter Series arranca em Portimão | AutoSport

A ronda inaugural da competição GT Winter Series 2021/2022 está mesmo ao virar da esquina. A 11/12 de dezembro de 2021, a competição entrará na sua terceira temporada. Com 35 inscritos, para Portimão, a maior adesão de sempre.

Favoritos à vitória geral

Javier Ibran com o seu Ligier LMP3 que é bem conhecido pela maioria, devido à época anterior, onde já obteve vitórias á geral. Ibra terá a concorrência de vários carros de homologação GT3. A Olimp Racing leva até Portimão um Ferrari 488 GT3 e um AMG GT3, a LiLaC Rennsport chega ao traçado algarvio com um Porsche 991 GT3 R . Contudo, a 10Q com Johannes Stengel e Thomas Zabel também poderá ter uma palavra a dizer, tal como a Good Speed Racing, ambas em AMG GT3’s. Será interessante ver o novíssimo Porsche 992 Cup a perseguir os carros da classe GT3. Duas equipas têm estes novíssimos Porsches 992 GT3 Cup no seu alinhamento e de certeza que tentarão intrometer-se com os carros GT3. Também de volta à grelha está o segunda classificado da época passada, Axel Sartingen, num AMG GT3 da Black Falcon.

Porsche Cup com 5 equipas.

A classe Cup R está muito bem ocupada, com os Cup Porsches do tipo 991 em particular, mas também com os novos 992. O ano passado já mostrou de forma impressionante que os rápidos carros Cup podem acompanhar bem os carros GT3 que em teoria são mais rápidos em Portimão.

Emoção não faltará nesta classe porque equipas profissionais como A-Workx, HP Racing e Laptime Performance estarão na grelha. A Huber Racing com Jakob Schell também garantiu o seu lugar pouco tempo antes do termino das inscrições.

Classe GT4 – campeões em título presentes

Robert Haub e Gabriela Jilkova são os actuais campeões da GT Winter Series. No entanto agora, começam numa nova equipa, a DRAGO Racing Team ZvO e conduzem uma vez mais o AMG GT4. O objectivo é defender o título, mas também preparar-se da melhor forma para a época 2022.

Já em 2021, os resultados de Haub e Jilkova no ADAC GT4 Alemanha mostraram claramente que o par começou com uma vantagem de treino em relação à concorrência depois de terem estado presentes em todas as rondas da GT Winter Series em 2020/2021. Também na classe GTS estão inscritos dois Aston Martin Vantage da Racing One, os recém-chegados da CV Performance Group com o seu AMG GT4. A equipa Bluemle com o 981 GT4 Clubsport conhecido da Porsche Sports Cup com Werner Panhauser ao volante. Começam na classe Cup S, que foi criada especialmente para o 981. A Allied Racing, conhecida do GT4 Alemanha, vai trazer o Porsche 718 GT4 e tem como objectivo as vitórias na categoria GT4. A Black Falcon também se inscreveu, com Mika Sartingen a conduzir um Porsche 718 GT4 CS. Por outro lado, a RFF Motorsport da Holanda alinhará com o “antigo” Porsche 981 GT4.

Importante mencionar que a categoria GT4 terá Balance of Performance (BOP), criado pela conhecida organização SRO. Diogo Ferrão, responsável desportivo da GT Winter Series foi o grande impulsionador da criação desta igualdade na performance da categoria GTS. O conhecido promotor português defende que ” todas as grandes competições mundiais têm BOP e a GT Winter Series não poderia ser excepção. Apesar de servir para preparar as épocas desportivas, achamos importante que haja uma igualdade de potenciais andamentos e por isso para este ano instauramos o BOP.”

BMW com Schnitzelalm & BMW Espanha

Schnitzelalm Racing estará presente com três BMW. Michael Sander partilha o seu M2 CS Racing com Marcel Marchewicz, enquanto os outros dois BMW Schnitzelalm são do tipo M240iR. A BMW España inscreve dois pilotos para a corrida, José Manuel de los Milagros Viñegla e Nerea Marti, que partilham um BMW M2 CS Racing.

KTM fortemente representada

A Razoon Racing chega a Portimão com três KTM de diferentes para as corridas de domingo, a Teichmann Racing inscreve Horst Felix Felbermayer num X-Bow GT4 Evo que gostaria de ter uma palavra a dizer na classe GT4.

Lista de Inscritos GT Winter Series Portimão

Prototypes

14 – BE Motorsport – Javier Ibran Pardo – Ligier JSP3

23 – Razoon – More than racing! – Daniel Drexel – KTM X-BOW GTX

GTR

5 – Olimp Racing – Stanislaw Jedlinski/Krystian Korzeniowski – Ferrari 488 GT3

21 – LiLac Rennsport GmbH – Jim Geddie/Glynn Geddie – Porsche 911 GT3 R

33 – Black Falcon – Axel Sartingen – Mercedes-AMG GT3

36 – Good Speed Racing Team – Poitr Wira – Mercedes-AMG GT3

40 – 10Q Racing Team – Thomas Zabel/Johannes Stengel – Mercedes-AMG GT3

77 – Olimp Racing – Marcin Jedlinski/Karol Basz – Mercedes-AMG GT3

GT4

1 – Drago Racing Team ZVO – Robert Haub/Gabriela Jilkova – Mercedes-AMG GT4

2 – Drago Racing Team ZVO – Martin Toth/Josef Liska – Mercedes-AMG GT4

6 – Racing One – Moritz Gisy – Aston Martin GT4

9 – Racing One – Christian Gisy – Aston Martin GT4

52 – Allied Racing – Detlef Schmidt/Gero Bauknecht Porsche – 718 Cayman GT4 MR

84 – CV Performance Group – Ricardo Dort – Mercedes-AMG GT4

85 – CV Performance Group – Theo Oeverhaus – Mercedes-AMG GT4

99 – Razoon – More than racing! – Mathias Pelzmann – KTM X-BOW GT4

178 – Black Falcon – Mika Sartingen – Porsche 718 Cayman GT4 CS

930 – Teichmann Racing- Horst Felix Felbermayer – KTM X-BOW GT4 EVO

977 – KKraemer Racing – Julian Netzbandt/Alexander Kroker – Porsche 718 Cayman GT4 CS

979 – KKraemer Racing – Lars Holtkamp – Porsche 718 Cayman GT4 CS

Cup R

32 – Huber Motorsport – Jakob Schell – Porsche 991.2 GT3 Cup

88 – Team [a-workx] Motorsport – Michael Brode – Porsche 991.2 GT3 Cup

666 – HP Racing International – Ulrich Ziegler/David Assfalg – Porsche 991.2 GT3 Cup

991 – Team Laptime-Performance – Tim Henrdrikx/Simon Eibl – Porsche 991.2 GT3 Cup

992 – Team Laptime-Performance – Tim Henrdrikx/Ben Martins – Porsche 991.2 GT3 Cup

Cup S

344 – Bluemle Motorsport – Werner Panhauser – Porsche 981 Cayman GT4 CS

926 – RFF Motorsport – Ronald van Vliet/Harry Verkerk – Porsche 981 Cayman GT4 CS

975 – RFF Motorsport – Patrick van den Berg/Michel Arfman – Porsche 981 Cayman GT4 CS

978 – KKraemer Racing – Karl-Heinz Meyer/Karsten Kraemer – Porsche 981 Cayman GT4 CS

Cup X

76 Huber Racing Stefan Kiefer David Kiefer Porsche 981 Cayman GT4 CS

BMW M2 CS Racing Winter Cup

11 Schnitzelalm Racing – Marcel Marchewicz/Michael Sander BMW M2 CS RACING

81 – BMW Espana Motorsport Promotion Motorsport – José Manuel de los Milagros Vinegla/Nerea Marti Marti – BMW M2 CS RACING

101 – Schnitzelalm Racing – Marco Buesker/Klaus Waibel – BMW M2 CS RACING

111 – Schnitzelalm Racing – Timo Kieslich/Jay Mo Haertling – BMW M2 CS RACING

KTM X-BOW Winter Cup

98 – Razoon – More than racing! – Robert Schiftner – KTM X-BOW R